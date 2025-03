“Aperitivi letterari”: doppio appuntamento nella Chiesa dei Bigi

Grosseto. Giovedì 6 marzo al Polo le Clarisse di Grosseto sono in programma le presentazioni di due libri: alle 18.00, nella ex Chiesa dei Bigi, in occasione dell’appuntamento della rassegna di “Aperitivi letterari”, organizzata dall’associazione culturale “Letteratura e dintorni”, l’avvocato Laura Parlanti e il giornalista Giacomo D’Onofrio presentano il libro “Racconti sparsi” di Jacopo Bartolini, con le letture di Laura Ormezzano. Inoltre, a tutti i partecipanti sarà offerta una degustazione dei vini del Podere 414.

Il biglietto d’ingresso costa 3 euro (ridotto a 2 euro per i soci di Fondazione Grosseto Cultura) e include la possibilità di visitare il Museo Collezione Gianfranco Luzzetti.

Alle 18.30 in sala conferenze, il protagonista sarà Simone Lazzerini con il suo libro “Luce in fondo al tunnel“, presentato da Milena Stefani. L’ingresso è gratuito fino ad esaurimento posti. Per informazioni è possibile chiamare il numero 0564.488066 o scrivere a prenotazioni.clarisse@gmail.com.

Jacopo Bartolini nasce a Roma, ma cresce a Castiglione della Pescaia, a casa dei nonni paterni. Si laurea in Giurisprudenza all’Università di Siena e poi si trasferisce a Firenze, dove vive e lavora tuttora. Amante dei viaggi, è anche appassionato di cinema, musica e delle cose belle.

Il suo libro “Racconti sparsi” è una raccolta di pensieri editi e inediti. Hanno la pretesa di chiamarsi “racconti” soltanto perché “raccontano qualcosa“, sicuramente sono “sparsi” nel senso che sono di vario genere e assemblati un po’ a caso. Possono essere letti senza tanto impegno anche se potrebbero lasciare spazio alle riflessioni del lettore. Senza volerlo, raccontano la storia dell’autore, in parte descrivono la mappa geografica dei suoi sentimenti, quasi tutti nascondono la filosofia che anima le sue scelte. La prefazione è di Fausto Tanzarella.

Lo scrittore Simone Lazzerini, originario di Orbetello, si dedica alla scrittura del suo romanzo d’esordio “Luce in fondo al tunnel” durante il primo periodo della pandemia, mosso da una forte passione per i thriller.

Ecco la sinossi del libro: San Francisco, 2024. La pandemia è ormai un brutto ricordo e sono trascorsi cinque anni dalla tragedia che, inevitabilmente, ha segnato la vita del poliziotto Tony Shepard. Un giorno, però, gli viene assegnata una nuova indagine: Eleonor, la nipote del governatore, è scomparsa senza lasciare traccia. Nessuno sa che fine abbia fatto e l’unico indizio rinvenuto è un foglio, apparentemente bianco. Per riuscire a capire chi si nasconde dietro tutta questa storia, Tony dovrà fare i conti con il proprio passato e i propri demoni. È proprio vero che solo dopo aver toccato il fondo, si può sperare di essere nuovamente felici. E questa indagine non sarà un semplice caso da risolvere, ma un’opportunità per tornare a vivere.