“Intera”: Silvia Meconcelli presenta il suo libro alla Chelliana

Grosseto. Dal 26 febbraio è disponibile il romanzo “Intera”. Si tratta del terzo libro di Silvia Meconcelli e sarà possibile acquistarlo in libreria e sugli store online. “Intera” arricchisce la collana Frecce di Augh! Edizioni, dedicata alla narrativa di qualità.

Il romanzo verrà presentato giovedì 6 marzo, alle 18, alla biblioteca Chelliana di Grosseto (in via Giuseppe Mazzini 36). A presentare l’autrice sarà Dianora Tinti, scrittrice e presidente dell’associazione Letteratura e Dintorni di Grosseto.

Panoramica dell’opera

“Saba è lucida: quei ricordi andavano disseppelliti. Rievocati. Anche se fanno piangere e passare le notti insonni. È stata prigioniera per anni del suo passato, amputata da se stessa. Quella vecchia vita andava accettata per non cadere nella follia, nel fallimento, per riprendere in mano la propria esistenza. E ora riesce finalmente a sentirsi solida sulle Converse, con­vinta delle proprie scelte, si sente intera”.

Saba Zerezghi, aspirante giornalista d’inchiesta, vive a Firenze e per mantenersi lavora all’Injera Bistrot. Da bambina ha assistito all’infibulazione della sorella: una ferita indelebile tra i suoi ricordi, che la lega indissolubilmente alla terra natia, l’Etiopia. In Saba c’è la volontà di denunciare i soprusi che l’Africa continua a subire, a costo di scontrarsi con le ambiguità dell’ambiente giornalistico e con il razzismo che prolifera tra le insospettabili pieghe dell’ordinario.

Ma quando l’amico Amedeo, fondatore dell’associazione Black Moon, decide di defilarsi per lasciarle le redini del progetto umanitario, Saba tentenna. Può occuparsi dei problemi degli altri quando ancora non ha risolto i conflitti che cova da tempo? Anche Amedeo fa i conti con il passato. Costretto a tornare a Grosseto dopo tanti anni, deve affrontare nonno Angelo che, di colpo, si ripresenta insistendo per rievocare alcuni dettagli della sua esperienza etiope ai tempi del colonialismo. Amedeo rimette così in discussione ciò che sa della sua famiglia per riappropriarsi del cuore e dell’anima di uomo libero. In un intreccio che alterna diversi piani temporali, Saba e Amedeo fronteggiano il percorso più complesso: quello che conduce consapevolezza di se stessi e del proprio ruolo nella vita collettiva.

L’autrice

Silvia Meconcelli è nata a Gros­seto nel 1975. Laureata all’Università di Firenze, dopo alcune esperienze all’estero ha deciso di tornare in Maremma, dove attualmente vive con la sua famiglia. È socia fondatrice e vicepresidente dell’associazione culturale Letteratura e Dintorni. Ha pubblicato il romanzo “Quel che non sai di me” (Scatole parlanti, 2017), primo classificato al premio letterario “Città di Siena” 2017. Il suo secondo romanzo “Pazze di libertà” (Alter Ego Edizioni, 2019) ha vinto il premio letterario “La Città sul Ponte” 2019 e il Premio del territorio per la letteratura della X edizione del Premio internazionale Capalbio Piazza Magenta. “Intera” è il suo terzo romanzo.