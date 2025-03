“Il sogno di una cosa”: Elio Germano e Teho Teardo in scena al Teatro Moderno

Grosseto. Uno spettacolo che parla di sogni, di desiderio di una vita migliore, di partenze e ritorni, di speranza e disillusione. E’ una storia ancora oggi attuale quella che Pier Paolo Pasolini racconta ne “Il sogno di una cosa“, il suo primo romanzo che lunedì 3 marzo alle 21.15 sarà al Teatro Moderno di Grosseto con Elio Germano e Teho Teardo.

Lo spettacolo

Per la prima volta su un palco a Grosseto, l’attore e il musicista portano in scena tra parole e musica uno dei testi di Pasolini meno conosciuti. Siamo negli anni successivi alla Seconda Guerra Mondiale, tre giovani friulani Nini, Milio ed Eligio, tentano di fuggire dalla miseria attraversando illegalmente il confine per raggiungere la Jugoslavia per il desiderio di una vita migliore. Questi ragazzi, alla soglia dei vent’anni, vivono la loro breve giovinezza affrontando il mondo: l’indigenza delle origini in campagna, l’emigrazione, le lotte politiche al rientro in patria, fino all’integrazione nella società borghese del boom economico. Desiderano la felicità, la bella vita in un Paese straniero, poi tornano e maturano una coscienza politica, sognano la rivoluzione. Invece finiscono per piegarsi ai compromessi dell’età adulta, i sogni si spengono e la felicità tanto agognata, diventa quella delle piccole cose: una ragazza, una casa, un lavoro… fino a morirne.

Elio Germano fa vivere il romanzo di Pasolini in una narrazione rarefatta accompagnando in alcune parti le parole a strumenti come le nacchere o un organetto. La musica di Teardo non è mai un accompagnamento, ma diventa parte integrante del testo a cui si aggiungono suoni naturali e voci registrate durante un laboratorio realizzato proprio nelle zone in cui Pasolini ha vissuto rendendo lo spettacolo un’esperienza immersiva e un paesaggio sonoro che si fonde con le parole.

“Il sogno di una cosa” racconta temi universali come la povertà, il sogno, l’ingiustizia, l’emigrazione e ci offre una meditazione sulla condizione umana. Ci porta a riflettere su quella rotta balcanica che oggi è percorsa dai migranti che cercano di raggiungere l’Europa ricordandoci che non troppo tempo fa eravamo anche noi italiani ad avere la speranza di una vita migliore come ci racconta Pasolini in questo romanzo.

Lo spettacolo è prodotto da Infinito srl, Argot Teatro, Teatro della Toscana. Ad accompagnare lo spettacolo, come fonico, anche il grossetano Francesco Fazzi, che da anni lavora proprio con Teardo accompagnandolo sia nei concerti che negli spettacoli di teatro.

I biglietti on line sono terminati. Rimangono alcuni biglietti delle prime file, che è possibile riservare chiamando il numero 339.1201079 oppure scrivendo alla mail cinema@festambiente.it