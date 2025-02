“La voce di ogni strumento”: concerto di Carnevale al Teatro Moderno

Grosseto. Da Ennio Morricone a George Gershwin, fino a John Kander, con le melodie immortali di capolavori come “La leggenda del pianista sull’oceano”, “New York New York”, “Chicago”, “All that jazz”.

Il concerto di Carnevale è il nuovo appuntamento del Festival “La voce di ogni strumento” di Agimus Grosseto, con la direzione artistica di Gloria Mazzi: andrà in scena sabato primo marzo alle 21 al Teatro Moderno e sarà un omaggio a New York, all’epoca d’oro di Broadway e ai grandi musical americani. Sul palco Marco Pierobon, tromba solista e direttore, con l’Orchestra della Toscana. L’evento è organizzato in collaborazione con la Questura di Grosseto e la Polizia di Stato e il Lions International ed è dedicato al Codice Rosa.

I biglietti

I biglietti sono in prevendita online su VivaTicket al link https://www.vivaticket.com/it/ticket/la-grande-mela/248951 (anche con la Carta del docente e il Bonus cultura) e alla Tabaccheria Stolzi, in via Roma 58 a Grosseto, e saranno in vendita anche al botteghino del teatro prima dello spettacolo. Grazie alla partnership con Conad, in biglietteria sarà possibile utilizzare i Buoni Cuore Conad.

«Il nostro concerto di Carnevale – dichiara il presidente e direttore artistico di Agimus Grosseto, Gloria Mazzi – è davvero un appuntamento imperdibile perché potremo ascoltare le più celebri melodie legate al mondo del musical e del cinema americani, eseguite da Marco Pierobon alla tromba e dai musicisti dell’Orchestra della Toscana, sul palco con una formazione di ben 37 elementi. Ringrazio per la collaborazione la Questura di Grosseto, la Polizia di Stato e il Lions International e invito tutti a teatro».

Il concerto e i musicisti

Il concerto è un omaggio alla città che più di ogni altra ha segnato l’immaginario musicale del Novecento: New York. Un viaggio tra cinema, jazz e teatro musicale che rende tributo a tre giganti della composizione: Ennio Morricone, John Kander e George Gershwin. È una celebrazione del mito di Broadway e del musical, cuore pulsante della Grande Mela, dove ogni nota è una storia e ogni melodia è un viaggio nel tempo e nello spazio

Marco Pierobon è stato per quasi dieci anni prima tromba delle Orchestre del Maggio musicale fiorentino (1999-2002, con Zubin Mehta) e dell’Accademia di Santa Cecilia (2003-2008, con Antonio Pappano) e ha collaborato nello stesso ruolo con la Chicago Symphony Orchestra (con Daniel Barenboim) e con l’Orchestra filarmonica della Scala. Si è esibito come solista con le orchestre del Maggio musicale fiorentino, English Chamber Orchestra, Wiener Kammerkonzert, China Youth Orchestra e I virtuosi del Teatro alla Scala, ha suonato in Giappone, Russia, Argentina, Cina, Europa e Stati Uniti con direttori quali Mehta, Karabtchevsky, Siebens, Heider, Neuhold e Gothoni. Vive nella campagna parmense con la moglie Francesca, violinista e insegnante di musica, i due figli Biagio (fagottista) e Amelia (cornista), e i due cani Violetta e Alfredo.

L’Orchestra della Toscana è diventata Istituzione concertistica orchestrale con il riconoscimento del Ministero del Turismo e dello spettacolo nel 1983, durante la direzione artistica di Luciano Berio. L’organico medio è di 44 musicisti che si suddividono anche in formazioni cameristiche. L’Orchestra ha sede a Firenze nello storico Teatro Verdi, dove presenta la propria stagione di concerti, distribuiti poi in tutta la Toscana, in Italia e all’estero. È oggi guidata dalla direzione artistica di Daniele Spini e dalla direzione principale di Diego Ceretta. La sua storia artistica è segnata dalla presenza e dalla collaborazione con musicisti illustri, come Salvatore Accardo, Martha Argerich, Rudolf Barshai, Yuri Bashmet, Frans Brüggen, James Conlon, Daniele Rustioni (che ne è stato direttore musicale e direttore artistico e ne è adesso direttore emerito) e Uto Ughi.

Il festival “La voce di ogni strumento” ha il patrocinio e la collaborazione di Ministero della Difesa, Ministero della Cultura, Regione Toscana, Comune di Grosseto, Comune di Castiglione della Pescaia, Parco della Maremma, Savoia Cavalleria, Centro militare veterinario, 4° Stormo Caccia intercettori, Guardia di Finanza, 121° Squadriglia Radar remota, Comando provinciale dei Carabinieri, Polizia di Stato, Assistenza spirituale Forze Armate, Fondazione Grosseto Cultura, teatri di Grosseto, Parco della Maremma, Lions Club Grosseto Host, Pro Loco Grosseto.

Main partner: Castagneto Banca 1910.

Partner del progetto: Algida Benini, Conad, Gli Attortellati, Alfa-Tec.

Sponsor tecnici: B: Rush Eco Hair Beauty Experience, Annalisa atelier, Centro orafo grossetano, Nannoni grappe, Fiorista Patrizia, PuntoCom comunicazione.

Nella foto: l’Orchestra della Toscana