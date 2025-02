“Il pedagogo di campagna”: spettacolo del duo Monarimari nel Parco della Maremma

Grosseto. L’antica saggezza contadina incontra la musica, la poesia e la natura, domenica 2 marzo, all’ex frantoio del Parco della Maremma. Alle 17.30, infatti, al Centro visite di Alberese, in via del Bersagliere 7/9, è in programma lo spettacolo “Il pedagogo di campagna – Canti dalla terra al cielo”, una produzione inedita dell’associazione “Toscana lirica”, portata in scena dal duo Monarimari, Paolo Mari alla chitarra e Cinzia Monari, voce e fisarmonica.

Ed è proprio da un’idea di Cinzia Monari che nasce questa produzione: l’artista ha musicato alcune tra le più belle poesie di suo nonno, Alfredo Monari, pastore e poeta di Murci (1899 – 1980), un uomo che ha unito la sua passione per i classici e per la musica – suonava il basso tuba nella banda del paese – alla saggezza della tradizione contadina. Un’anima sensibile e colta, profondamente legata alla propria terra, alla vita e ai suoi insegnamenti.

“Il progetto culturale ed artistico di Cinzia Monari, legato all’opera poetica ed all’esperienza umana di Alfredo Monari – dichiara nella presentazione dello spettacolo lo scrittore e docente universitario Stefano Adami – è un lavoro che vuole innanzitutto mostrare tutto ciò che di positivo e luminoso è possibile incontrare e costruire nel corso del cammino terrestre di un individuo e della sua esperienza del mondo. Questo progetto è dunque, per molti motivi, un progetto di natura universale. Sappiamo che Alfredo Monari, nel suo piccolo paese di Murci, nella Maremma grossetana, si definiva ‘il pedagogo di campagna’; sappiamo che ogni giorno portava con sé gli amati classici, per poterli leggere nei momenti di riposo dal lavoro. Era proprio la quotidiana esperienza contadina del Monari, infatti, il suo essere e vivere all’interno di un piccolo mondo naturale, a dettargli la sua poesia, a mostrargli il creato come maestro e come indicazione della sua profonda, delicata, ed umanissima visione del mondo.

Monari e Mari daranno voce e corpo alla musica e alle parole del pastore Alfredo, amante dei classici e della sua terra, restituendo al pubblico il fascino di una cultura antica e autentica, in equilibrio tra tradizione e spiritualità, e lo faranno in un luogo simbolo del territorio, come il Parco naturale regionale della Maremma.

Lo spettacolo ha un costo di 10 euro e una durata di circa 90 minuti. Per informazioni e prenotazioni: booking@parco-maremma.it