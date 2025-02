“I concerti di Fondazione Grosseto Cultura”: protagonista la chitarra di Alessandro Benedettelli

Grosseto. Un nuovo concerto all’Istituto musicale comunale “Palmiero Giannetti” di Grosseto.

All’auditorium “Carlo Cavalieri” in via Bulgaria, sabato primo marzo, alle 17.00, è in programma il secondo appuntamento della rassegna “I concerti di Fondazione Grosseto Cultura“, con il chitarrista Alessandro Benedettelli che interpreterà musiche di Bach, Giuliani, Tasman e Cortese.

L’istituto, diretto dal maestro Antonio di Cristofano, propone una serie di concerti tenuti dai suoi docenti che andranno avanti fino a fine aprile. La partecipazione all’evento è riservata ai soci di Fondazione Grosseto Cultura: sarà possibile sottoscrivere la tessera al prezzo speciale di 5 euro in occasione di ogni appuntamento della rassegna.

Per richiedere informazioni è possibile chiamare il numero 0564.453128 o scrivere a info@istitutomusicalegiannetti.it.