“Gian Maria Volonté. L’attore scultore”: il libro presentato alla Mediateca digitale della Maremma

Grosseto. Un libro su uno degli attori più importanti del cinema italiano per inaugurare gli appuntamenti di “Chiasso!Cult“, una serie di appuntamenti di cinema che si svolgeranno alla Mediateca digitale della Maremma.

Domani, venerdì 28 febbraio alle 18, protagonista sarà Gian Maria Volonté nel libro di Giovanni Savastano, intervistato da Mirko Guerrieri e Edoardo Checcacci. “Gian Maria Volonté. L’attore scultore” è stato ripubblicato e aggiornato da Gremese nel 2024, a trent’anni dalla morte del celebre interprete.

L’attore

Gian Maria Volonté non è stato un attore come gli altri. Che incarnasse figure storiche antiche e recenti (Giordano Bruno, Aldo Moro, Enrico Mattei) oppure personaggi frutto della creatività degli autori o della sua stessa inventiva (l’operaio Lulù Massa, il “Dottore” fascio-schizoide, il crudele criminale Ramón Rojo), in tutti i suoi ruoli ha saputo dar vita a metamorfosi sorprendenti, ben aldilà della mera partecipazione estetica: un risultato espressivo al quale l’attore approdava immergendosi ogni volta in una profonda esperienza interiore.

Alfiere coraggioso del cinema politico in un’epoca di grandi conflitti sociali, Volonté ha percorso la sua strada accompagnato da uno stuolo di registi che, insieme a lui, hanno reso grande la cinematografia italiana in patria e all’estero: Elio Petri, Giuliano Montaldo, Francesco Rosi, Damiano Damiani, Paolo e Vittorio Taviani, Mario Monicelli, Marco Bellocchio, Carlo Lizzani, Sergio Leone, Francesco “Citto” Maselli, Nanni Loy, Gianni Amelio, tra gli altri. Il suo approccio al mestiere di attore era simile a quello dello scultore, che di fronte al marmo informe ha un solo modo per dargli identità: “scordarsi di sé” e farsi marmo lui stesso. Volonté non “si cala nel personaggio”, lo diventa. Anzi, lo è. «Recito, dunque sono».

Giovanni Savastano è psicoterapeuta, docente e scrittore. Ha all’attivo collaborazioni con le riviste “Musica e dischi”, “Classix!”, “Classic Rock” e “MicroMega”. Insieme ad Andrea Angeli Bufalini ha pubblicato i volumi “La Disco. Storia illustrata della discomusic” e “La storia della Disco Music”.

L’iniziativa è realizzata da “Chiasso!Cult” con Kansassiti, Storie di cinema, libreria QB e Clorofilla film festival.