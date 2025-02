Il Carnevale sbarca alla Sala Eden di Grosseto con il “Back to the Party”

Grosseto. Dopo le ultime serate di successo e di totale sold out, torna l’attesissimo appuntamento con il “Back to the Party”, la cena spettacolo itinerante ideata dal dj Ettore Raso.

E l’iniziativa non poteva non celebrare uno dei periodi più divertenti e festosi dell’anno: il Carnevale.

A questo proposito, sabato 22 febbraio, a partite dalle 20.30, nella storica sala Eden sulle Mura medicee di Grosseto, è in programma “Venice Carnival”.

In un’atmosfera che ricrea il Carnevale di Venezia, sebbene gli organizzatori ci tengano a sottolineare che non c’è alcun obbligo di presentarsi in maschera, i partecipanti che lo vorranno potranno comunque trasformarsi in una dama, in un Casanova, in un giocoliere o un gondoliere e tanto altro per vivere una serata in maschera, all’insegna della stravaganza e del divertimento.

Come sempre, sarà servito un ricco menù, ispirato al Carnevale di Venezia, in un’atmosfera caratterizzata dalle hit più belle da cantare a tavola per scatenarsi fino a tarda notte. Una serata travolgente, tra gente meravigliosa, show, intrattenimenti e animazione.

E’ gradito, lo ripetiamo, anche se non è obbligatorio, indossare un vestito ispirato al Carnevale veneziano.

Gli artisti

Ad animare la serata ci penseranno Andrea Sax, per farvi cantare a tavola le hit più belle, con varie performance durante la cena, realizzate da Linda Leccese, al violino, dalla cantante lirica Francesca Magdalena Giorgi e con l’animazione di Madame Fló, con la colonna sonora a cura del dj Ettore Raso, padrone di casa e ideatore del format di grande successo.

Il dj Matte J accompagnerà con la sua musica i momenti che precedono la cena e la cena stessa.

Il programma

Ecco il programma della serata.

Ingresso alle 20.30, quindi aperitivo di benvenuto servito a tavola.

Il menù della cena, intitolata “Venice”, prevede infatti piatti rivisitati veneziani: come antipasti, crostone di pane al ragù bianco di laguna e baccalà mantecato su polentina croccante; come primo, gnocchi coriandoli alle vongole; come secondo, trancio di pesce spada alle cipolle; come contorno, dadolata di patate al finocchietto; come dolci, i classici del Carnevale serviti su crema di arancia.

Il costo della cena è di 38,00 euro a persona: nel prezzo, sono inclusi una bottiglia di acqua, una bottiglia di vino bianco Igt della Tenuta di Gramineta Doc ogni 4 persone e un caffè.

E’ previsto un adeguamento dello stesso menu per allergici e intolleranti su previa richiesta in anticipo alla prenotazione.

Durante la serata, rimarrà sempre aperto il cocktail bar.

L’ingresso al “Venice Carnival” è a numero chiuso, consentito solo dall’inizio cena, con prenotazione rigorosamente obbligatoria fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Per informazioni e prenotazioni dei tavoli, contattare il numero 339.6242020 (anche mess Whatsapp)

I partner del “Back to the Party” sono: Lo Chalet, il Vermuttino, la Cantina, il Ritual, Caffè Ricasoli, Monami.