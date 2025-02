La musica come preghiera: la Fossaband in concerto nella sala Friuli

Grosseto. La musica come linguaggio universale per parlare, per parlarsi, per pregare. E’ la proposta che una band giovanile sta portando in giro per la Toscana. Grosseto sarà la terza tappa del primo loro tour intitolato “Sensazioni”. Un tour interamente autoprodotto e a costo zero.

Stiamo parlando della Fossaband, nata nel 2021 fra le mura del convento francescano di Santa Croce, a Pisa.

“Una band di amici diventati fratelli grazie alla fede e alla passione per la musica“, dicono di se stessi i ragazzi, che hanno scelto la strada del worship (in inglese adorazione), una forma di preghiera che in altre parti del mondo ha già un profondo radicamento.

E’ uno stile di dialogo con Dio che passa attraverso la musica e che sta diventando un modo molto utilizzato dai giovani per comunicare la loro fede ad altri giovani. In Italia sono nate, negli ultimi anni, numerose band cristiane che offrono questo tipo di esperienza. Fra queste c’è, appunto, anche la Fossaband. E tutto è venuto per gradi.

“Inizialmente – raccontano – ci siamo concentrati solamente su cover di musica leggera per eventi e feste. Il progetto ha cominciato a cambiare rotta dopo che Iacopo, il chitarrista elettrico, durante una vacanza a Londra, è rimasto affascinato dal coinvolgimento degli worship domenicali guidati dagli Hillsong. Da quel momento abbiamo deciso di provare a portare questo modo di pregare anche nelle nostre città. Il nostro esordio worship è stato l’11 giugno 2023 al teatro Le Laudi a Firenze. Da quel momento, grazie ai riscontri positivi di conoscenti e non solo, abbiamo deciso di continuare mettendo tutte le nostre forze in questo progetto”.

E la Fossaband sabato 22 febbraio sarà a Grosseto, nella sala Friuli del convento di San Francesco, tappa di un tour che li ha già condotti a Empoli e a Figline Val d’Arno. “E’ un’esperienza che ci sta unendo molto come gruppo e che ha aperto le porte della nostra fantasia musicale, ci ha caricati di entusiasmo e di voglia di darci da fare – raccontano i ragazzi –. Come siamo tornati da Londra, dove abbiamo assistito a un worship degli Hillsong, sono nati i primi inediti di adorazione scritti da noi e pochi mesi più tardi è nata l’idea di girare la Toscana per proporre il nostro stile di Worship”.

“Grazie ad amici e persone che credono nel progetto abbiamo potuto progettare 5 date nei teatri di 5 città toscane. Un percorso che intreccia pensieri e sensazioni, aiutando gli ascoltatori a riflettere e a cercare risposte alle tante domande che caratterizzano l’esistenza umana. Una testimonianza ci aiuterà a offrire spunti di riflessione personali e comunitari. Il nostro obiettivo – dicono ancora – è quello di creare un ambiente accogliente e spiritualmente stimolante, dove la musica si fa preghiera e la preghiera diventa musica. Vogliamo offrire ai partecipanti non solo un momento di adorazione, ma anche un’esperienza capace di ispirare e rafforzare la fede, rendendo tangibile la presenza di Dio nella loro vita”.

Il worship, aperto a tutti, avrà inizio alle 21. Ma il tour è solo una tappa di un progetto più grande che la Fossaband sta coltivando: “Vorremmo incidere le nostre canzoni e pubblicarle così da far felici coloro che ci chiedono di poter riascoltare le nostre canzoni e poter allargare la nostra missione di annuncio perché la Fossaband non siamo solo noi 6 che saliamo sul palco, sono anche tutti i volontari che ci aiutano, le persone che ci accolgono e tutti coloro che pregano con noi. Il nostro obiettivo è trasmettere a chi sta intorno a noi una nuova spiritualità e un modo nuovo di pregare. ‘Testimoniare’ è la parola chiave del progetto. Testimoniare una Chiesa giovane ed energica che è pronta ad amare”.