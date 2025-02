“Voltati”: lo spettacolo di danza in scena alla chiesa dei Bigi

Grosseto. Una riscrittura originale del mito greco di Orfeo ed Euridice.

È “Voltati”, lo spettacolo di e con Luciano Nuzzolese, che va in scena venerdì 21 febbraio alle 17 (prima replica) e alle 18.30 (seconda replica) alla chiesa dei Bigi di Grosseto, nell’ambito della rassegna “Respiri di Bellezza”, a cura di Con.Cor.D.A. nata dalla collaborazione con il Polo culturale Le Clarisse gestito da Fondazione Grosseto Cultura, il patrocinio di Comune di Grosseto e dell’Istituzione “Le Mura” e grazie al contributo di Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze.

Lo spettacolo

La performance inizia dal momento in cui Orfeo si volta verso Euridice per guardarla: un momento fatale. Ma qui le dinamiche si trasformano, dando voce a una nuova narrativa che sovverte le intenzioni tradizionali. Un atto di introspezione e di lotta non solo fisica, ma anche psicologica ed emotiva.

Luciano Nuzzolese riscrive tutti i presupposti, le intenzioni e le forze che hanno spinto alla realizzazione di questo momento. Euridice chiede a Orfeo di voltarsi. Lo chiede perché sa che Orfeo è sceso agli inferi non per salvarla, non per un atto eroico e di amore disumano, ma per ritrovare sé stesso. Focali sono i temi del “viaggio”, dell’abbandono, della ripetizione coercitiva come pegno da pagare per l’aver varcato un terreno che nessun essere umano aveva mai varcato prima.

La forza della ripetizione coercitiva emerge come un pegno da pagare; ogni volta che Orfeo si volta, si ritrova costretto a rivivere lo stesso dramma, imprigionato in un ciclo che mette in discussione la natura stessa del suo amore. La richiesta di Euridice di voltarsi non è solo un gesto di desiderio, ma una provocazione: cosa significa veramente amare? È un atto di fiducia o una condanna irrevocabile? Nel compiere tale viaggio, Orfeo scende dentro le sue paure, le ambizioni, le volontà più autentiche: scende nell’animo di un’umanità complessa che vuole superare le leggi imposte.

La rassegna proseguirà poi il 21 marzo con “Outsiders”, una riflessione appassionata sulla fugacità dell’esistenza e sulla straordinaria ed imprevista bellezza degli attimi che rendono straordinaria la nostra quotidianità.

Ingresso allo spettacolo e visita al Museo al costo di 3 euro, gratis per gli under 35.

Informazioni e prenotazioni: prenotazioni.clarisse@gmail.com.