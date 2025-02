Villa Sforzesca e Forte Pozzarello: ecco come votare “I luoghi del cuore” del Fai in Maremma

Grosseto. In provincia di Grosseto sono candidate la Villa Sforzesca (nella foto in basso) di Castell’Azzara e Forte Pozzarello (nella foto in lato) a Porto Santo Stefano tra “I luoghi del cuore” del Fai (Fondo ambiente italiano), la campagna nazionale promossa in collaborazione con Intesa Sanpaolo per assicurare un futuro ai beni più amati dell’Italia.

C’è tempo fino al 10 aprile per votare cercando il proprio luogo del cuore sul sito del Fai al seguente link: https://fondoambiente.it/il-fai/grandi-campagne/i-luoghi-del-cuore/cerca-un-luogo

Oltre ai primi 3 classificati, che riceveranno 70mila, 60mila e 50mila euro, i luoghi che raggiungeranno la soglia dei 2500 voti possono ambire ad un contributo economico candidandosi al bando che il Fai apre alla fine di ogni censimento con un progetto di restauro e di valorizzazione.

“Sostenere la Villa Sforzesca e Forte Pozzarello significa proteggere e valorizzare il nostro patrimonio storico e culturale – commenta Maria Pia Vecchi, capo delegazione Fai della provincia di Grosseto –. Questi luoghi raccontano storie uniche del nostro territorio e meritano di essere preservati per le future generazioni. Invitiamo tutti i cittadini a partecipare a questa importante iniziativa e a votare numerosi affinché la Villa Sforzesca e Forte Pozzarello possano ottenere il riconoscimento e il sostegno necessari per la loro tutela e riqualificazione”.

Villa Sforzesca

A Castell’Azzara si è costituito un comitato per salvare la Villa Sforzesca, fatta costruire nel 1576 dal cardinale Alessandro Sforza, come residenza estiva e base di repressione del brigantaggio, ai confini tra la Contea di Santa Fiora e lo Stato Pontificio. La villa, divenuta feudo nel 1776 della famiglia Menichetti, ospitò due volte anche il Granduca Leopoldo II di Lorena. È stata poi oggetto di un attendo restauro in concomitanza del Giubileo del 2000. Al suo interno sono visibili tracce di decorazioni e affreschi tardo cinquecenteschi e del periodo barocco. Ma la grandezza dell’edificio non permette ad un Comune piccolo come Castell’Azzara di sostenere le spese di gestione ed è per questo che la Villa Sforzesca non è mai stata aperta al pubblico. Serve manutenzione ordinaria e straordinaria, da qui l’idea di inserirla tra “I luoghi del cuore” del Fai.

Forte Pozzarello

La struttura difensiva costiera Forte Pozzarello, costruita nella seconda metà dell’Ottocento, è stata l’ultima fortificazione in ordine cronologico ad essere stata realizzata nell’area del promontorio dell’Argentario. Progettata nel 1874, l’opera venne ultimata soltanto nel 1888. La fortificazione fu costruita sotto la giurisdizione del Regno d’Italia, con l’intento di proteggere la costa in prossimità di Porto Santo Stefano, che secondo i progetti dell’epoca doveva diventare una grande base della Regia Marina, anche per la sua posizione strategica, relativamente vicina a Roma. Il Demanio ha assegnato il Forte Pozzarello in gestione alla Misericordia di Porto Santo Stefano, che lo ha candidato tra “I luoghi del cuore” Fai con l’obiettivo di riqualificare il bene e strapparlo da un destino di degrado.