“Lawrence Durrel, gli amori di Alessandria”: conferenza alla Chelliana

Grosseto. Mercoledì 19 febbraio, alle 17, alla biblioteca Chelliana di Grosseto,. Stefano Adami parlerà di “Lawrence Durrel, gli amori di Alessandria“; la conferenza, presentata da Fulvia Perillo, fa parte del ciclo “Amori d’autore”, svolto dalla società Dante Alighieri in collaborazione con l’associazione culturale Letteratura e dintorni.

Lawrence Durrell (Jalandhar 1912 – Sommières 1990), educato in Inghilterra, trascorse gli anni della seconda guerra mondiale nel Medio Oriente, al servizio informazioni britannico e, in seguito, a Belgrado e a Cipro. Frutto di questa esperienza sono numerose opere, lodate e premiate, fra le quali una serie di romanzi, precisamente quattro, detta “Il Quartetto di Alessandria”, ambientati in Egitto; vi ha raccontato la stessa storia d’amore, di politica, di perversione, da quattro punti di vista diversi, dimostrando che non solo la verità è relativa, ma che la personalità umana è inafferrabile ed esiste solo in funzione dell’osservatore. Ha scritto anche versi, che lo resero noto intorno agli anni Quaranta.