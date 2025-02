Torna il Premio Scriabin: 88 giovani pianisti da 29 Paesi si sfidano al Teatro degli Industri

Grosseto. Un montepremi più ricco, con 10mila euro al primo classificato; una durata di nove giorni, uno in più rispetto agli anni precedenti; un nuovo premio speciale, mille euro al miglior pianista italiano in concorso.

Il 2025 segna la XXVII edizione del Premio internazionale pianistico “Scriabin” e la rassegna conferma il proprio prestigio di livello mondiale con la partecipazione di 88 giovani pianisti in arrivo a Grosseto da 29 Paesi di tutto il mondo. Le nazioni rappresentate sono Armenia (1 iscritto), Australia (1), Bielorussia (2), Cina (15), Corea del Sud (6), Croazia (2), Francia (2), Hong Kong (1), Giappone (8), Israele (3), Italia (10), Libano (1), Lituania (1), Macedonia (1), Montenegro (1), Polonia (2), Portogallo (1), Regno Unito (2), Repubblica Ceca (1), Romania (1), Russia (15), Serbia (2), Singapore (1), Slovenia (1), Spagna (1), Taiwan (1), Tagikistan (1), Turchia (2), Ucraina (2).

Il programma prevede per sabato 15 febbraio alle 19 il concerto d’apertura dell’edizione 2025: a salire sul palco del Teatro degli Industri sarà il russo Dmitry Mayboroda, secondo premio ex aequo al Premio Scriabin 2024, con un recital pianistico che prevede l’esecuzione di musiche di Schubert, Brahms e Scriabin (ingresso libero). Al termine del concerto, con l’estrazione di una lettera dell’alfabeto, sarà annunciato l’ordine di esibizione dei partecipanti nelle giornate successive.

Le eliminatorie sono in programma dalla mattina di domenica 16 febbraio, sempre agli Industri, con sessioni mattutine e pomeridiane. Al termine delle eliminatorie, la giuria annuncerà i 12 semifinalisti che si esibiranno a partire dal pomeriggio di giovedì 20 febbraio.

Tra loro saranno scelti i tre finalisti che si contenderanno il primo premio nella finale di domenica 23 febbraio alle 17 al Teatro degli Industri: si esibiranno con l’Orchestra sinfonica “Città di Grosseto” diretta dal polacco Jan Milosz Zarzycki (in questo caso l’ingresso sarà a pagamento: biglietto intero 13 euro, soci orchestra 10 euro; infoline: 333.5372994; i biglietti sono in prevendita online su VivaTicket al link https://www.vivaticket.com/it/ticket/concorso-pianistico-internazionale-scriabin/259706).

«Il Premio Scriabin – dichiara il sindaco di Grosseto, Antonfrancesco Vivarelli Colonna – giunge alla sua 27esima edizione portando con sé una storia di sfide vinte e successi sempre più significativi. Questo prestigioso evento, oltre a celebrare l’arte della musica, rappresenta una vetrina fondamentale per i giovani talenti musicali provenienti da ogni parte del mondo. Molti pianisti, oggi affermati a livello internazionale, hanno mosso i primi passi proprio a Grosseto, e hanno continuato a raccogliere importanti riconoscimenti globali, dando il via a carriere di grande valore. Anche nel 2025 abbiamo l’onore di accogliere moltissimi artisti che hanno rinnovato il proprio interesse per questa manifestazione, il cui successo è frutto dell’impegno di Fondazione Grosseto Cultura, dell’amministrazione comunale e dei numerosi sponsor che ne supportano la realizzazione. Per Grosseto il Premio Scriabin non significa solo promozione dell’arte musicale, ma valorizzazione dei luoghi simbolo della cultura e scambio tra stili diversi, continuando ad essere un momento di crescita per la città, che si conferma come un crocevia culturale di rilevanza internazionale».

«Manifestazioni come il Premio Scriabin – dichiara l’assessore alla cultura, Luca Agresti – pongono Grosseto al centro di un percorso artistico di grande valore, diventando un punto di riferimento nel panorama culturale non solo a livello locale, ma anche internazionale. Siamo giunti alla 27esima edizione dopo anni di successi, in cui la nostra città è stata sede di un incontro di talento, passione e musica, ospitando pianisti di fama mondiale che arrivano da ogni parte del globo. In questo modo, la nostra tradizione culturale viene messa in risalto insieme alla bellezza del nostro territorio, contribuendo a far conoscere Grosseto come una città ricca di storia e di valore artistico.

Un quadro che si sposa perfettamente con gli obiettivi di Fondazione Grosseto Cultura, che ha visto la nostra città protagonista del progetto di Capitale della Cultura nel 2022 e che continua a portare avanti in questi anni linee strategiche fondamentali per il futuro di Grosseto. Il Premio Scriabin rappresenta una nuova offerta culturale che, se portata avanti con passione e dedizione come fatto finora, ha tutte le carte per diventare una tradizione che entrerà a far parte della nostra identità culturale. Rivolgo quindi i miei più sentiti auguri a tutti i partecipanti al concorso, che con il loro talento contribuiscono a rendere ancora più speciale questa manifestazione, e un sincero ringraziamento a tutti gli organizzatori, che, insieme alla Fondazione Grosseto Cultura, sono il cuore pulsante di questo premio».

«Il Premio Scriabin ha raggiunto la piena maturità – dichiara il presidente dell’associazione musicale Scriabin, Luigi Mansi – ed è inserito con autorevolezza e continuità nelle manifestazioni artistiche della città di Grosseto e della sua provincia. Come tutti gli anni l’interesse è stato grandissimo, testimoniato dalla presenza di 88 competitors provenienti da 29 nazioni. Circa la metà dei concorrenti è rappresentata dal genere femminile. Un forte segno di evoluzione. Sicuramente anche quest’anno sarà offerto al pubblico uno spettacolo di grande qualità, così necessario in questi tempi bui a livello internazionale e di crisi socioeconomica a livello territoriale.

Nuova Solmine è inserita nel contesto territoriale e subisce pesantemente i riflessi della crisi finanziaria della società che fino a due anni orsono rappresentava il cliente principale: pur tuttavia, grazie al lavoro di tutti gli addetti, riesce ad affermare il suo diritto di essere una realtà di primaria importanza a livello internazionale e nella provincia e recitare il suo ruolo e la sua missione industriale secondo i principi di sostenibilità e responsabilità sociale che da sempre sono il fondamento della sua filosofia costitutiva. È per questo motivo che è onorata di contribuire al sostegno economico dell’iniziativa insieme ai tanti altri sponsor che, consci del valore della manifestazione, partecipano e sostengono l’opera indefessa e costante di Antonio Di Cristofano, vero animatore di questo grande premio. Speriamo che ancora per molti anni questo possa avvenire, così che tutti insieme si possa lanciare al mondo un messaggio di pace. Scriabin è di origine russa: ironia della sorte, viene considerato zio di Vjaceslav Michajlovic Scriabin, detto Molotov.

La gente comune conosce principalmente Molotov e molto meno Scriabin. Solo quando si invertiranno i valori e quindi le conoscenze, il mondo s’incamminerà verso la pace e il rispetto dell’uomo. La musica è un potente elemento di contrasto alla violenza e auspichiamo che essa serva a riacquisire i valori più alti della presente umanità. È con questo spirito che auguriamo al Premio Scriabin le migliori fortune e una più estesa affermazione anche a livello mediatico, perché la qualità della manifestazione è meritevole di ancora più ampi riconoscimenti».

«Il Premio Scriabin – dichiara il direttore artistico Antonio Di Cristofano – viaggia spedito verso la trentesima edizione e prosegue un costante percorso di crescita e di prestigio internazionale, come dimostrano anche la durata della rassegna estesa a ben nove giorni e l’incremento del montepremi. Siamo consapevoli che i migliori giovani pianisti di tutto il mondo considerano un traguardo partecipare alla nostra rassegna e questo, oltre che inorgoglirci, è un prezioso incentivo a dare tutto per organizzare ogni anno una manifestazione che sia degna del loro talento. Naturalmente non potremmo riuscirci senza l’aiuto di chi ogni anno ci sostiene: a tutti loro va un sentito ringraziamento. Aspettiamo tutti al Teatro degli Industri per la finale e anche per i concerti serali della nostra rassegna pianistica collaterale, tutti a ingresso gratuito».

Nel corso della settimana, infatti, sempre al Teatro degli Industri, il Premio pianistico internazionale Scriabin propone come rassegna collaterale un Festival pianistico internazionale con concerti a ingresso gratuito: l’evento di apertura, sabato 15 febbraio alle 19, è il piano recital di Dmitry Mayboroda (Russia), secondo premio ex aequo al Premio Scriabin 2024; seguiranno – sempre alle 20 – domenica 16 febbraio Manuel Tevar (Spagna), lunedì 17 febbraio Alessandro Marano (Italia), martedì 18 febbraio Vincenzo Balzani (Italia), mercoledì 19 febbraio Elena Ballario(Italia), giovedì 20 febbraio il duo Danijel Gasparovic e Anna-Marie Gasparovic (Croazia) e venerdì 21 febbraio l’ultimo appuntamento con Rachel Kudo (Giappone).

La giuria del Premio internazionale pianistico “Scriabin” 2025 è composta da Antonio Di Cristofano (Italia, presidente), Michel Bourdoncle (Francia), Claire Chiu (Hong Kong/Cina), Paolo Francese (Italia), Bertrand Giraud (Francia), Tatiana Levitina (Russia), Leonel Morales(Spagna), Philippe Raskin (Belgio) e Silvia Sbarciu (Romania).

I premi

Al primo classificato andrà una borsa di studio di 10.000 euro con targa, diploma e concerti (premio offerto dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze); il secondo premio è una borsa di studio di 5.000 euro con targa e diploma (offerto dal Rotary Club e dall’associazione rotariana Carlo Berliri Zoppi); il terzo premio è una borsa di studio di 2.500 euro con targa e diploma (offerto da Fondazione Grosseto Cultura). Sono previsti anche il premio speciale per la miglior esecuzione di un brano di Scriabin (borsa di studio di 1.000 euro e diploma offerti dalla famiglia Giordano in ricordo di Nicola Giordano), il premio speciale al miglior pianista italiano (borsa di studio di 1.000 euro e diploma offerti da Fondazione Grosseto Cultura) e il premio speciale del pubblico (borsa di studio di 500 euro e diploma offerti da Santa Cucchi e dedicato a Piero Gatti).

Il Premio internazionale pianistico “Scriabin” è organizzato dall’associazione musicale Scriabin con il patrocinio e la collaborazione del Comune di Grosseto, con i Teatri di Grosseto e Fondazione Grosseto Cultura, il sostegno degli sponsor Rotary Club Grosseto, associazione rotariana Carlo Berliri Zoppi, Nuova Solmine, Generali Assicurazioni-Agenzia di Maurizio Marraccini e Fazioli Pianoforti, il contributo di Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze, Banca Tema, Banca Mediolanum-Ufficio dei consulenti finanziari di Grosseto, Istituto musicale comunale “Palmiero Giannetti”, ristorante “Gli attortellati”, Aurelia Antica Shopping Center, Mario Gennari Bricolarge, Hotel Granduca e Semar. Tra i partner anche l’Orchestra sinfonica “Città di Grosseto”, Tv9 e PuntoCom agenzia di comunicazione.

Il Premio Scriabin fa parte degli eventi promossi dalla Alink-Argerich Foundation e ha ricevuto il riconoscimento ufficiale dal Museo Scriabin di Mosca e dal Centro russo di scienza e cultura “Casa Russia” di Roma.

Nella foto: la presentazione del Premio pianistico internazionale Scriabin 2025 nella chiesa dei Bigi. Da sinistra: Francesco Carri (Banca Tema), Fabio Maria Gliozzi (Banca Tema), Franca Giordano, Dario Scala (Banca Mediolanum), Giovanni Tombari (Fondazione Grosseto Cultura), Domenico Saraceno (Associazione Rotariana Carlo Berliri Zoppi), Luigi Mansi (Associazione musicale Scriabin), Luca Agresti (assessore alla Cultura del Comune di Grosseto), Olga Ciaramella (Fondazione Grosseto Cultura), Giulio De Simone (Orchestra sinfonica Città di Grosseto), Antonio Di Cristofano (direttore artistico Premio Scriabin).