“Simposio”: il progetto realizzato al monastero di Siloe protagonista di un incontro

Grosseto. Venerdì 14 febbraio, al Polo Le Clarisse di Grosseto, è in programma l’ultimo appuntamento del ciclo di incontri “Un’oasi di bellezza: il monastero di Siloe”, organizzato con la Diocesi di Grosseto.

L’incontro

In sala conferenze, alle 18 – ingresso libero, per informazioni e prenotazioni contattare il numero 0564.488066 o scrivere a prenotazioni.clarisse@gmail.com – sarà protagonista il progetto “Simposio“, raccontato dallo scultore Lorenzo Vignoli, cui è stato affidato il compito di creare questa iniziativa che porterà nel monastero di Siloe, nel corso del 2025, dodici scultori provenienti da tutto il mondo, soprattutto da molti Paesi dove sono in corso accesi conflitti.

A maggio, luglio e ottobre, in occasione dell’anno del Giubileo, si ritroveranno in Maremma scultori che potranno dar libero spazio alla loro creatività e confrontarsi con i colleghi in un clima di pace come quello monastico. Dodici artisti così come dodici erano gli apostoli che doneranno le loro opere a Siloe e che verranno esposte attorno alla chiesa. «Per la prima volta ci incontreremo in un monastero per lavorare insieme», spiega l’organizzatore, lo scultore Vignoli.