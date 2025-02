Continua la mostra per aiutare Abio: l’asta di beneficenza è ancora aperta

Grosseto. Ancora pochi giorni per partecipare e contribuire alla raccolta fondi promossa da Fondazione Grosseto Cultura per sostenere il progetto “Il bambino al centro” di Abio Grosseto.

Nelle sale del Polo Le Clarisse è infatti in corso, fino a domenica 9 febbraio, una mostra che raccoglie 10 opere di artisti e collezionisti e i disegni degli studenti delle scuole primarie grossetane messe a disposizione per un’asta benefica i cui fondi raccolti andranno completamente al progetto dell’associazione. Tutti i visitatori possono fare una proposta per acquistare le opere esposte, quelle dei collezionisti e degli artisti e quelle dei piccoli allievi: basta riempire il modulo a disposizione e inserirlo firmato all’interno dell’urna che si trova in sala conferenze.

L’impegno di Fondazione rientra nell’ambito dell’iniziativa di Abio Grosseto che prevede un’importante opera di umanizzazione pittorica dei reparti di Pediatria e di Neonatologia dell’ospedale Misericordia di Grosseto e che ha come obiettivo quello di porre “al centro” il benessere del bambino e della famiglia. Fondazione Grosseto Cultura è supportata in questa iniziativa dal Comune di Grosseto, in particolare dall’assessorato al sociale.

Per informazioni e prenotazioni, chiamare i numeri 0564.488066 o 0564.488067 o inviare una mail a clarissearte@fondazionegrossetocultura.it.

Per tutto il periodo della mostra l’ingresso alla sala conferenze è gratuito, mentre il biglietto per il Museo Luzzetti è ridotto a 3 euro.