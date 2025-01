“La tua voce è un drago alato”: Alessandra Battaglia presenta il suo libro

Grosseto. Venerdì 31 gennaio, alle 17.00, in collaborazione con la Fondazione Polo universitario grossetano, sarà presentato il libro “La tua voce è un drago alato” di Alessandra Battaglia, attrice, scrittrice, poetessa, speaker e docente.

A Grosseto, nell’Aula delle Colonne della sede universitaria di via Ginori, l’autrice dialogherà con Giacomo Moscato, docente, regista e attore grossetano, e guiderà il pubblico in un viaggio alla scoperta delle potenzialità e dei segreti della voce, della sua modulazione, della sua efficacia comunicativa ed emozionale. L’evento, ideato da Mariapia Treviglio, è destinato a tutti coloro che utilizzano “professionalmente” la voce (attori, insegnanti, formatori…), ma anche a tutti coloro che desiderano approfondire l’argomento e migliorare la propria comunicazione verbale.

“La tua voce ti accompagna in ogni istante della vita, parla di te, del tuo mondo, di ciò che ami, della tua anima: falla splendere in tutta la sua meravigliosa potenza. Comunicare bene riguarda tutti, sia per crescere sul lavoro, che nella vita quotidiana. Comunicare bene significa anche contribuire alla trasmissione del sapere, dei progetti, del pensiero e all’arricchimento della memoria che è uno dei cardini della personalità di ogni essere umano, di ogni comunità, di ogni popolo e di ogni civiltà”. (Alessandra Battaglia)

Ingresso libero.

Alessandra Battaglia è attrice, poetessa, speaker, divulgatrice e docente di uso della voce, dizione, arte oratoria e lettura interpretativa; Giacomo Moscato è attore, regista, autore teatrale, divulgatore e docente di Letteratura italiana, Public speaking e Storytelling.