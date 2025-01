Ingresso gratuito nei musei della provincia di Grosseto: ecco le iniziative in programma

Grosseto. Torna la Festa dei Musei domenica 2 febbraio, con l’ingresso gratuito in oltre 20 musei della provincia di Grosseto, promossa dal Sistema Musei di Maremma, capofila il Museo di storia naturale della Maremma.

Un’iniziativa che prevede l’ingresso libero le prime domeniche dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2025, seguendo l’esempio dei musei statali, con l’obiettivo di favorire l’accesso del pubblico, soprattutto quello locale, in un periodo lontano dai flussi turistici, e rafforzare il legame tra cittadini e la loro storia. Per l’occasione, sono stati organizzati numerosi eventi, anche questi gratuiti: dalle passeggiate alle visite guidate, mostre, conferenze, laboratori per bambini e famiglie e tanto altro. Prosegue anche il Passaporto della Cultura per premiare i visitatori più assidui con biglietti omaggio e tanti premi culturali. I musei aperti che hanno aderito all’iniziativa sono distribuiti in tutto il territorio provinciale, ecco l’elenco di quelli aperti e gli eventi previsti domenica 2 febbraio.

Colline Metallifere

A Massa Marittima sono aperti il Museo archeologico “Camporeale” in piazza Garibaldi (dalle 9.30 alle 13 e dalle 14 alle 18), dove si svolgerà alle 11 la conferenza “Gli ultimi studi sull’Oreopiteco, presentazione degli atti del convegno internazionale del 2022”, con Elisabetta Cioppi, già conservatrice del Museo paleontologico dell’Università di Firenze; il Museo di San Pietro all’Orto, in corso Diaz 36, sempre allo stesso orario, e il Museo della Miniera – Subterraneo in via Corridoni (dalle 11 alle 13 e dalle 14 alle 16, con visite guidate in miniera alle 11, 12, 14, 15). Informazioni: tel. 0566.906525, e-mail accoglienzamuseimassa@gmail.com.

A Follonica il Museo Magma (Museo delle arti in ghisa nella Maremma), nell’area dell’ex Ilva, aperto dalle 15.30 alle 19, con visite guidate alle 16.15 e alle 17.30.

Nel borgo di Scarlino si può visitare il Centro di documentazione del territorio Riccardo Francovich dalle 11 alle 13 e dalle 14 alle 17. Alle 15 visita guidata ”Scarlino: alla scoperta delle origini del castello e del borgo medievale”. Informazioni e prenotazioni: tel. 0566.38023, e-mail musei@comune.scarlino.gr.it.

A Gavorrano sono due i musei aperti nella sede del Parco delle Colline Metallifere in località i Bagnetti: il Geomet (Museo della geo diversità e delle miniere) e il Museo in galleria, aperti dalle 10 alle 13. E-mail: info@parcocollinemetallifere.it Vicino Giuncarico, il Centro di documentazione etrusco Rocca di Frassinello è aperto dalle 10.30 alle 11.30, con visita guidata a cura del direttore del museo. A seguire, per chi lo desidera, possibilità di degustazione dei vini di Rocca di Frassinello a pagamento. È richiesta la prenotazione: tel. 333.2684670, e-mail visite@roccadifrassinello.it.

Area grossetana

A Grosseto il Polo culturale Le Clarisse, in via Vinzaglio 27, che comprende anche la Collezione Luzzetti e il MuseoLab, è aperto dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 20, con visite guidate gratuite. Informazioni e prenotazioni: tel. 0564.488066, e-mail collezioneluzzetti@gmail.com.

Il Museo archeologico e d’arte della Maremma (Maam), in piazza Baccarini 3, è aperto dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19. Alle 17 visita guidata gratuita alla mostra “Rex Rusellarum – Le tombe principesche di Sassi Grossi e la nascita di Roselle”. Le visite sono per massimo 15 persone con prenotazione obbligatoria allo 0564.488752 o scrivendo a accoglienzamaam@gmail.com.

Il Museo di storia naturale della Maremma, in strada Corsini 5, apre le sue porte dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19. Alle 11 visita guidata gratuita, prenotazioni al numero 0564.488571.

A Vetulonia il Museo civico archeologico “Isidoro Falchi” è aperto dalle 10 alle 16, mentre alle 11 è prevista la presentazione del catalogo della mostra “Il ritorno del condottiero. Principi Etruschi nella tomba del duce di Vetulonia”, che dopo quasi sette mesi chiude i battenti proprio domenica. Informazioni e prenotazioni: tel. 0564.927245.

A Castiglione della Pescaia ingresso gratuito al Museo Casa Rossa Ximenes, che si affaccia sulla riserva naturale della Diaccia Botrona, aperto dalle 10 alle 16 con, alle 11, visita guidata al museo. Per informazioni: tel. 0564.927244.

Monte Amiata

Sul Monte Amiata il Polo museale di Arcidosso, nella Fortezza Aldobrandesca (comprende Museo del paesaggio medievale, Museo delle armi, Museo David Lazzaretti, Maco – Museo di arte e cultura orientale), è aperto dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18.30. Alle 16 si svolgerà l’evento “Echi di sapori”, durante il quale i visitatori verranno accompagnati nel Museo del paesaggio medievale e verranno esaminati i reperti archeologici alimentari esposti, tra cui un nucleo di cereali misti e di castagne arrostite risalenti al X secolo, olle di terracotta ed altri elementi, per parlare di conservazione e preparazione del cibo durante il medioevo amiatino. Ritrovo dei partecipanti presso la biglietteria del castello, al termine aperitivo con assaggi. I posti sono limitati, è necessaria la prenotazione al 366.7472612 o all’indirizzo e-mail locoarcidosso@yahoo.it.

A Santa Fiora il Museo delle miniere di mercurio del Monte Amiata, in piazza Garibaldi 23, è aperto dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 16 alle 18, con visite guidate gratuite del museo. Informazioni e prenotazioni: telefono 0564.978823.

Colline dell’Albegna e zona del tufo

Nelle colline dell’Albegna, il Museo di Preistoria e Protostoria di Manciano, in via Corsini 5, è aperto dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18. Alle 17, alle Stanze, in via Cavour 6, si svolgerà la conferenza del direttore del museo Massimo Cardosa, dal titolo “Mancianesi da 500.000 anni: progetto di una mostra dedicata agli ispettori onorari del territorio di Manciano e Saturnia”, informazioni al numero 0564.620532.

A Saturnia il Polo culturale “Pietro Aldi”, in piazza Vittorio Veneto, è aperto dalle 16.30 alle 18 e propone l’iniziativa “Il ‘gusto’ del racconto tra immagini, musica e parole. Storie di… Feste tra le feste”. Iniziativa per bambini (dai 6 ai 12 anni) e adulti con merenda. Gradita la prenotazione al 342.6199885 o all’indirizzo e-mail info@poloaldi.it.

Il Museo archeologico e della vite e del vino di Scansano, in piazza del Pretorio 4, è aperto dalle 11 alle 18 (tel. 0564.509106).

Ad Orbetello la Polveriera Guzman – Museo archeologico, in via Mura di Levante, è aperta dalle 10.00 alle 13.00. Alle 10.30 laboratorio didattico per bambini dai 6 ai 12 anni “Crea il tuo elmo etrusco”: attraverso l’utilizzo della cartapesta sarà possibile riprodurre gli elmi tipo Montefortino, sul modello di quelli provenienti dal colle di Talamonaccio e conservati all’interno della collezione del Museo archeologico Guzman. Informazioni e prenotazioni: e-mail museoguzman@comune.orbetello.gr.it tel. 350.5905073.

Infine, sulle colline del tufo il Museo civico archeologico della civiltà etrusca Enrico Pellegrini di Pitigliano, a Palazzo Orsini, è aperto dalle 10 alle 13 con visita guidata alle esposizioni permanenti.

Il Passaporto della Cultura

Insieme alla Festa dei Musei, i Musei di Maremma ripropongono anche quest’anno il Passaporto della Cultura, capofila il Polo culturale Le Clarisse, un vero e proprio passaporto cartaceo che può essere richiesto gratuitamente tutti i giorni di apertura in quindici musei divisi in tre aree chiamate “dogane”.

Per la Dogana nord si tratta del Museo archeologico, del Museo di San Pietro all’Orto e del Museo della Miniera – Subterraneo di Massa Marittima, il Magma, Museo delle arti in ghisa nella Maremma di Follonica e il Museo in galleria e Museo Geomet di Gavorrano. Nella Dogana centro i musei sono il Museo civico archeologico “Isidoro Falchi” di Vetulonia, a Grosseto il Museo archeologico e d’arte della Maremma, il Museo di storia naturale della Maremma, il Polo culturale le Clarisse con il MuseoLab. Infine, nella Dogana est il Polo museale di Arcidosso, il Museo delle miniere di mercurio di Santa Fiora, il Museo di Preistoria e Protostoria di Manciano, il Museo archeologico e della vite e del vino di Scansano e il Polo culturale “Pietro Aldi” di Saturnia.

Ogni visitatore può scegliere di visitare un solo museo per dogana e farsi timbrare il passaporto. Una volta inseriti 3 timbri – entro il 16 marzo – il passaporto può essere riconsegnato nell’ultimo museo visitato e il visitatore avrà subito diritto a un piccolo premio: un libro, un ingresso omaggio, un gadget, etc. Tutti i passaporti ricevuti parteciperanno poi a un’estrazione per vincere biglietti gratuiti per “Lirica in Piazza” a Massa Marittima, al Teatro Fonderia Leopolda di Follonica, per il Festival del cinema di Mare a Castiglione della Pescaia, ricevere prodotti tipici della alimentare filiera Drago delle Colline Metallifere, ingressi gratuiti per musei e visite guidate e molti altri premi culturali.

Per tutte le informazioni su orari, passaporto della cultura, aperture ed eventi si può consultare il sito: www.museidimaremma.it