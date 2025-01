Festival “Music & Wine”: il pianista Virgilio Volante in concerto al Museo di storia naturale

Grosseto. Il festival internazionale “Music & Wine”, evento organizzato dall’assessorato alla cultura del Comune di Grosseto in collaborazione con l’associazione Amici del Quartetto sotto la direzione artistica del maestro Giovanni Lanzini, entra nel vivo con il suo terzo appuntamento.

Domenica 2 febbraio, alle 17, all Museo di storia naturale di Grosseto, sarà un giovane talentuoso, vero e proprio funambolo del pianoforte, a raccontare l’evoluzione di questo strumento così popolare e dalle infinite risorse sonore.

Virgilio Volante, giovane pianista classe 1999, non è nuovo a questo tipo di performance: condurre l’ascoltatore, partendo da brani classici, in un vero e proprio vortice musicale dove essi vengono elaborati sia in chiave jazz che attraverso la libera improvvisazione dell’esecutore per risultati sonori estremamente affascinanti e coinvolgenti. Così che le celebri Variazioni op.21 del romantico Johannes Brahms, ad esempio, diverranno sotto le mani del talentuoso pianista convincenti spunti musicali per avvicinarsi al jazz di Chick Corea, mentre la Sonata di Domenico Scarlatti verrà elaborata nello stile di John Coltrane. Ma le sorprese non finiscono qui perché Volante passerà anche attraverso l’improvvisazione ispirata da brani iconici, quali lo standard “There is no greater love” (che vanta fra l’altro anche una storica interpretazione della pop star Amy Winehouse) e la celeberrima “But non for me” di George Gershwin.

Diplomato in pianoforte con il massimo dei voti, la lode e la menzione d’onore alConservatorio “Giuseppe Verdi” di Milano, Virgilio Volante ha evidenziato ben presto attitudine sia alla composizione scrivendo musiche di vario genere che alla musica moderna approfondendo i linguaggi jazzistici e delle musiche improvvisate con il maestro Carlo Negroni. Ha frequentato svariate masterclass e seminari (con i maestri Lilya Zilberstein all’Accademia Chigiana di Siena, di Imola con Boris Petrushansky, Ingrid Fliter e Igor Roma, clinics della Berklee School of Jazz di Boston ad Umbria Jazz, seminari di composizione del maestro Stefano Taglietti al festival Assisi Suono Sacro) e si è classificato sempre ai primi posti in vari concorsi internazionali. Viene regolarmente invitato in numerosi concerti in Italia e all’estero sia come solista che in formazioni cameristiche.

Una proposta musicale, insomma, estremamente accattivante ed inconsueta, alla quale anche questa volta sarà veramente difficile saper rinunciare e che sarà seguita come consuetudine dalla presentazione dei migliori vini del territorio a cura di “Rosae Maris”. Questa settimana saranno presenti le cantine Ampeleia, Cantina La Selva, Poggio Nibbiale, Sequerciani e Valdonica.

I posti a sedere al Museo sono limitati e solo su prenotazione all’associazione Amici del Quartetto (tel. 333.9905662 – anche su Whatsapp- e-mail amiquart@gmail.com). Il costo dei biglietti è di 10 euro per gli interi e di 8 euro per i ridotti. I bambini fino ai 10 anni di età entrano gratis.