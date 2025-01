“Amleto²”: lo spettacolo di e con Filippo Timi in scena al Teatro degli industri

Grosseto. Un’altra doppia data per la stagione dei Teatri di Grosseto, organizzata dal Comune con Fondazione Toscana Spettacolo onlus: martedì 28 e mercoledì 29 gennaio alle 21.00 ci sarà “Amleto²” sul palco del Teatro degli Industri. Nel ridotto del teatro, mercoledì 29 gennaio alle 18.15, sarà possibile incontrare la compagnia, l’ingresso è libero. I biglietti degli spettacoli sono a disposizione online (www.comunegrosseto.ticka.it) oppure due ore prima dell’inizio al botteghino del teatro.

La pièce teatrale va in scena con la regia di Filippo Timi, che sarà in scena con Elena Lietti, Lucia Mascino, Marina Rocco e Gabriele Brunelli. La produzione dello spettacolo è del Teatro Franco Parenti con Fondazione Teatro della Toscana.

Lo spettacolo

Timi prende il testo shakespeariano e lo stravolge, rovescia passioni e personaggi nella stessa gabbia da circo all’interno della quale si svolge questo elogio della follia. Di fronte alla realtà, di fronte a certi irrimediabili eventi, il cuore e il cervello impazziscono, hanno bisogno di trovare fughe per non soffrire. Ridere è la risposta della coscienza alla tragedia? Ridere il pianto. Ridere la morte. Ridere l’abbandono. Ridere il tradimento. Ridere la follia. Un Amleto spiazzante, comico, furibondo, folle e colorato. Di fronte alla tragedia esistono due possibilità: soccombere o esplodere nel massimo della vitalità.

Timi ha scelto la seconda, trasformando la tragedia in commedia, tra potere e oblio, tra frivolezza e pazzia; esasperando così la radice comica di Shakespeare che faceva dire a Nietzsche: “Non conosco lettura più straziante di Shakespeare: cosa deve aver sofferto un uomo per avere a tal punto bisogno di fare il pagliaccio”. Il suo è un Amleto annoiato, che non ha più voglia di interpretare la solita solfa familiare, non ha più voglia di amare Ofelia, non ha più voglia di niente. Invano voci fuori campo lo richiamano al suo destino.