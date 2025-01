“Ex Voto”: lo spettacolo di danza apre la rassegna “Respiri di Bellezza”

Grosseto. Un dialogo a due voci, intimo ed emozionante, ispirato all’iconografia popolare degli “Ex Voto” da cui lo spettacolo di Francesca Selva prende il nome.

Una proposta nuova e in sintonia con l’atmosfera magica della Chiesa dei Bigi di Grosseto, con cui la compagnia Francesca Selva, sostenuta da Ministero della Cultura e della Regione Toscana, va in scena venerdì 24 gennaio alle 17 (prima replica) e alle 18.30 (seconda replica) nell’ambito della rassegna “Respiri di Bellezza”, a cura di Con.Cor.D.A., nata dalla collaborazione con il Polo culturale Le Clarisse gestito da Fondazione Grosseto Cultura, il patrocinio di Comune di Grosseto e dell’Istituzione “Le Mura” e grazie al contributo di Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze, con lo scopo di valorizzare la danza contemporanea, mostrando al pubblico il talento di coreografi e danzatori che si mettono in gioco nella costruzione di performance site-specific, ispirate ai luoghi non convenzionali.

Lo spettacolo

Nella scena irrompe la figura sacra, ammantata di oggetti d’oro. Ma a passo di danza la vedremo spogliarsi piano piano di ogni orpello. Ed è proprio di fronte alla semplicità di tanta bellezza che troverà la salvezza chi ha fede nel miracolo. La richiesta di aiuto è accolta da qualsiasi parte arrivi, senza che ciò comporti un prezzo da pagare. Ad impreziosire la coreografia di Francesca Selva interpretata da Luciano Nuzzolese ci saranno le arie cantate dalla soprano Serena Saccardi.

“Gli ‘Ex Voto’ sono un dono, un’offerta fatta alla divinità per una grazia ricevuta. Per ringraziare la divinità a cui si sono raccomandati, i fedeli portano in chiesa oggetti – spesso anche di valore dipinti, gioielli, immagini in cera – come simbolo della promessa fatta. Questa socializzazione e collettivizzazione della sventura, che trova riparo nella grazia ricevuta, ha attirato la nostra attenzione perché non è solo un segno di riconoscenza, ma anche una forma di spettacolarizzazione del dolore che a volte assume risvolti piuttosto grotteschi. Negli “Ex Voto” confluiscono il sacro e il profano. Il paradosso è che la richiesta di grazia finisce per avere un contraltare economico, si dona di più o di meno anche in base alla propria classe sociale per scampare al pericolo o per il pericolo scampato. In qualche modo, in questo rituale popolare ad essere celebrato è il potere temporale. Noi abbiamo provato a ribaltare il senso degli “Ex Voto” con un finale che sorprenderà gli spettatori”, dichiara Marcello Valassina, direttore artistico della compagnia Francesca Selva.

La rassegna proseguirà poi il 21 febbraio, sempre negli stessi orari e nello stesso luogo, con “Voltati” e il 21 marzo con “Outsiders”.

L’ingresso agli spettacoli è gratuito.

Per chi desidera visitare il Museo, il costo è di 5 euro, biglietto intero e 3 euro, biglietto ridotto.

Informazioni e prenotazioni: prenotazioni.clarisse@gmail.com