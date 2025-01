Auschwitz e Donald Trump: se ne parla in due incontri della società Dante Alighieri

Grosseto. La società Dante Alighieri ha organizzato due appuntamenti per la prossima settimana.

Martedì 28 gennaio, alle 17, nella Sala Pegaso del Palazzo provinciale, il professor Angelo Fucci, docente di Storia e Filosofia al Liceo classico e scientifico di Grosseto, terrà una conferenza sul tema “Auschwitz 80 anni dopo”.

“Auschwitz è per noi un simbolo – si legge in una nota della società -, ‘il nome riassuntivo della capacità distruttiva che l’umanità, moderna e colta, può raggiungere in odio a una parte di sé’, come viene ricordato. Anche la liberazione di Auschwitz è un simbolo, la fine del genocidio ebraico perpetrato dal regime nazista. Il professor Fucci spiegherà come la dottrina razziale adottata da Hitler abbia potuto svilupparsi, diffondersi, organizzare concretamente e con quali caratteristiche un massacro simile; in che modo la storiografia si è mossa intorno a questa tragedia; quale potere hanno oggi le Convenzioni internazionali e le ‘politiche della memoria’”.

Venerdì 31 gennaio, alle 17, sempre nella Sala Pegaso, avrà luogo un incontro con Anna Camaiti Hostert, docente e giornalista, sul tema “L’America contemporanea in bilico tra speranza e nichilismo”. La relatrice, presentata dalla professoressa Letizia Stammati, svolgerà una riflessione circa le ricadute che la nuova elezione di Donald Trump alla presidenza degli Stati Uniti avrà per la politica interna e gli equilibri internazionali, analizzando la complessa fisionomia della società americana, i suoi bisogni, le sue fragilità, i suoi punti di forza.

Laureata in Filosofia all’Università di Pisa, Anna Camaiti Hostert ha conseguito il PhD in Literature and Film all’University of Chicago. Ha insegnato alla Loyola University di Chicago e nella sua sede a Roma, all’University of Illinois di Chicago e all’Università di Roma La Sapienza ed è stata Visiting Professor all’Università di Los Angeles, al campus fiorentino della Tisch School of Cinema della New York University e della Florida Atlantic University.

Iscritta all’Ordine nazionale dei giornalisti, è stata addetto stampa per la Regione Toscana, tra i fondatori della rivista di studi culturali e di estetica Agalma, del quotidiano on-line Succedeoggi, del quale è editorialista e interviene sulle pagine di vari quotidiani e periodici. Autrice, conduttrice, ospite di programmi televisivi e radiofonici, tiene conferenze e seminari in molti Atenei italiani e stranieri, affiancando al lavoro teorico anche l’attività letteraria e di sceneggiatura. Ha pubblicato numerose opere filosofiche, storiche, di arte e di costume.