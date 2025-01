“Music & Wine”: l’Ensemble Calliope in concerto al Museo di storia naturale

Grosseto. Dopo l’inizio i domenica scorsa, che ha visto la sala conferenze del Museo di storia naturale di Grosseto tributare una lunga standing ovation finale ai musicisti del Trio Felix, un’altra formazione in trio è pronta per salire sul palco del museo per il secondo appuntamento del 35° festival internazionale “Music & Wine” domenica 26 gennaio con inizio alle 17.00.

Protagonista del secondo pomeriggio musicale sarà l’Ensemble Calliope, con Gian Marco Solarolo all’oboe, Alfredo Pedretti al corno e Cristina Monti al pianoforte, che si presentano con un programma molto accattivante riguardante lo stretto rapporto tra parole, musica e immagini e concentrandosi soprattutto sui generi delle “songs” americane fino alla più recente musica da film.

Il concerto

Il programma infatti prenderà avvio dalle più famose colonne sonore che il compositore inglese Michael Nyman ha scritto per i film “I misteri dei giardini di Compton”, “Lo zoo di Venere” e “Lezioni di piano”. La scena si sposterà poi oltre oceano con alcune delle più belle “songs” di George Gershwin (fra le quali “They cant’t take that away from me”, “Embraceable you”, “Summertime” e “I got rhythm”) e per poi rientrare in Europa con altri nomi altisonanti della musica da film della nostra generazione quali Nicola Piovani (“La vita è bella”), John Williams (“Schindler’s list”) ed Ennio Morricone (“The mission” e “C’era una volta il West”). Un programma, insomma, di grandissimo spessore presentato, fra l’altro, da una formazione strumentale tanto insolita quanto interessante quale è quella dell’Ensemble Calliope che unisce due fra i più affascinanti rappresentanti degli strumenti a fiato quali l’oboe e il corno (strumenti essenziali nelle formazioni orchestrali) al pianoforte in una dimensione cameristica e salottiera.

L’Ensemble Calliope

Nato nel 2000 con l’intento di valorizzare il repertorio originale romantico per questa formazione, il trio ha poi allargato i propri orizzonti verso la musica del ventesimo e ventunesimo secolo. I componenti dell’ensemble, dopo i relativi diplomi nei Conservatori di Milano e di Torino, hanno frequentato corsi di perfezionamento a Fiesole, ai Wienermeisterkurs, all’Accademia Perosi di Biella, al Conservatorio Reale di Musica di Bruxelles e al Conservatorio della Svizzera otaliana di Lugano. L’ensemble ha tenuto centinaia di concerti in Italia e all’estero collaborando anche con formazioni orchestrali di prestigio quali l’Orchestra del Teatro alla Scala, la Filarmonica della Scala, l’Orchestra del teatro “La Fenice”, l’Orchestra sinfonica di Milano “G. Verdi”, l’Orchestra sinfonica della Rai, l’Orchestra della Svizzera italiana ed altre. A

nche per questo appuntamento, come di consueto, l’Associazione “Rosae Maris” racconterà i migliori vini delle aziende del territorio, che in questa occasione saranno: Fattoria Le Pupille, Il Ponte, La chimera d’Albegna, La Vigna sul Mare, Macchiabuia e Tenuta Monteti.

I posti a sedere al Museo di Storia Naturale sono limitati per cui si invitano gli amanti della buona musica a volersi assicurare i posti anche per i prossimi appuntamenti prenotando al numero dell’associazione Amici del Quartetto 333.9905662 (anche Whatsapp) nelle ore di ufficio o scrivendo a amiquart@gmail.com.

Il costo del biglietto è di 10,00 euro (intero) e 8,00 euro (ridotto). L’Ingresso è gratuito per i bambini fino ai 10 anni.

Il programma completo dell’importante manifestazione musicale è disponibile sul sito del festival: www.musicwinefestival.it