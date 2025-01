“Respiri di Bellezza”: arte e danza si incontrano nella Chiesa dei Bigi

Grosseto. Un omaggio alla bellezza della danza e dell’arte. Un incanto ed una meraviglia da respirare a pieni polmoni, di cui il mondo dovrebbe nutrirsi.

Tutto questo e tanto altro è “Respiri di Bellezza“, la rassegna a cura di Con.Cor.D.A./Compagnia Francesca Selva, che nasce dalla collaborazione con il Polo culturale Le Clarisse gestito da Fondazione Grosseto Cultura, il patrocinio di Comune di Grosseto e dell’Istituzione “Le Mura” e grazie al contributo di Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze, con lo scopo di valorizzare la danza contemporanea, mostrando al pubblico il talento di coreografi e danzatori che si mettono in gioco nella costruzione di performance site-specific, ispirate ai luoghi non convenzionali.

Un ricco programma di incursioni di danza che avranno come teatro la Chiesa dei Bigi al Polo culturale Le Clarisse di Grosseto e si terranno da gennaio a maggio, un venerdì al mese, accumunate da uno stesso file rouge: il dialogo tra arte e danza, quali linguaggi universali capaci di arrivare al pubblico di ogni età e celebrare la bellezza in tutte le sue forme.

“La cultura è il cuore pulsante della nostra comunità – dichiarano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore alla cultura Luca Agresti – e ‘Respiri di Bellezza’ rappresenta un’occasione unica per coinvolgere cittadini e visitatori in un progetto capace di trasformare gli spazi urbani in scenari di bellezza. Iniziative come questa arricchiscono il tessuto culturale della nostra città e rappresentano una risorsa per il suo sviluppo artistico e sociale. Siamo orgogliosi di sostenere un progetto che unisce luoghi storici, creatività e talento”.

“Un museo non è solo luogo di conservazione, ma anche uno spazio vivo dove si crea cultura e si permette agli spettatori di vivere un’esperienza sensoriale unica – dichiarano il presidente di Fondazione Grosseto Cultura Giovanni Tombari e Mauro Pap, direttore del Polo culturale Le Clarisse -. Eventi come questo attraggono nuovi pubblici e rendono il museo un luogo di incontro, innovazione e creatività. In questo caso, inoltre, la danza può interpretare le opere esposte, arricchendone la comprensione e dando loro una dimensione vitale e dinamica”.

“Anche quest’anno la compagnia Francesca Selva, che detiene la residenza artistica nell’Istituzione Le Mura, è riuscita a proporre un ricco calendario di eventi – dichiara Alessandro Capitani, presidente dell’Istituzione Le Mura –. Si conferma senza dubbio l’alta qualità artistica; l’arte della danza tornerà ad arricchire importanti luoghi della città, e siamo certi che attrarrà un ampio numero di spettatori”.

“‘Respiri di Bellezza’ è qualcosa di più di una rassegna, è un cantiere, un laboratorio aperto ad autori che, attraverso le loro coreografie, fanno incontrare linguaggi artistici diversi utilizzando come teatri, spazi inediti e non convenzionali – dichiara Marcello Valassina, direttore artistico di ‘Respiri di Bellezza’ –. L’obiettivo è contribuire a creare anche a Grosseto, città sempre più sensibile all’arte coreutica, un vero e proprio movimento per la danza, stimolando il pubblico ad esserne parte attiva”.

Il programma

Il primo appuntamento della rassegna, in programma il 24 gennaio alle 17 (prima replica) e alle 18.30 (seconda replica), vedrà in scena “Ex Voto”. Un dialogo a due voci, soprano e danzatore, intimo ed emozionante, ispirato all’iconografia popolare degli “Ex Voto” da cui lo spettacolo prende il nome. Nella scena irrompe la figura sacra, ammantata di oggetti d’oro. Ma a passo di danza la vedremo spogliarsi piano piano di ogni orpello. Ed è proprio di fronte alla semplicità di tanta bellezza che troverà la salvezza chi ha fede nel miracolo.

La rassegna proseguirà poi il 21 febbraio, sempre negli stessi orari e nello stesso luogo, con “Voltati”. Una riscrittura originale del mito greco di Orfeo ed Euridice. La performance inizia dal momento in cui Orfeo si volta verso Euridice per guardarla: un momento fatale. Ma qui, le dinamiche si trasformano, dando voce a una nuova narrativa che sovverte le intenzioni tradizionali. Un atto di introspezione e di lotta non solo fisica, ma anche psicologica ed emotiva.

Chiude il primo ciclo della rassegna, il 21 marzo, “Outsiders”, una riflessione appassionata sulla fugacità dell’esistenza e sulla straordinaria ed imprevista bellezza degli attimi che rendono straordinaria la nostra quotidianità.

L’ingresso agli spettacoli è gratuito.

Per chi desidera visitare il Museo il costo è di 5 euro intero e 3 euro ridotto.

Informazioni e prenotazioni: prenotazioni.clarisse@gmail.com

Nella foto, da sinistra: Mauro Papa, direttore del Polo culturale Le Clarisse, Alessandro Capitani, presidente dell’Istituzione Le Mura, Olga Ciaramella, di Fondazione Grosseto Cultura, Anna Bonelli, dell’Ufficio Cultura del Comune di Grosseto, e Marcello Valassina, presidente di Con.Cor.D.A/Compagnia Francesca Selva e direttore artistico di “Respiri di Bellezza”.