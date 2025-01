Si alza il sipario sulla stagione teatrale: in scena nove spettacoli

Scansano (Grosseto). Si riaccendono, a Scansano, le luci del teatro Castagnoli per una lunga e ricca stagione di spettacoli.

Si comincia da domenica 19 gennaio alle 17, con “Una razza in estinzione”, teatro canzone omaggio a Gaber-Luporini, allestito da Palcoscenico Produzioni.

“Sarà – annuncia il sindaco Maria Bice Ginesi – il primo di nove spettacoli che animeranno il teatro sino al 18 maggio, uno ogni quindici-venti giorni, tutti il sabato o la domenica nel pomeriggio”.

“E la scelta dei titoli, diversificati per genere – spiega l’assessore alla cultura e all’istruzione Irene Terzaroli – è tale da attrarre un pubblico vario”: “Il Vedovo allegro”, “Un caffè con Alda Merini: l’inizio della storia”, “Giacomo Puccini, l’arte, gli amori”, “Il Cavaliere inesistente”, “Non tutti i santi vengono per nuocere”, “Norma, storia lirica di un’anima lirica”, “Calendar girls”, “Stupidorisiko”. Titoli per divertirsi, ridere, pensare o riflettere nella cornice affascinante e calda di una struttura bomboniera.

Prima il Covid e poi i lavori di efficientamento energetico dello stabile, finanziati per circa 250mila euro dal Pnrr e realizzati anche grazie al lavoro degli operai comunali, hanno fermato gli spettacoli per diversi anni. Ora si riparte. Un’anteprima, in realtà, c’è stata durante le vacanze di Natale, con due spettacoli gratuiti pensati per i bambini e le loro famiglie – “Pinocchio” e “Storia della gabbianella e del gatto che le insegnò a volare” – che hanno riempito i 200 posti del teatro.

“Faremo – annuncia Ginesi – una festa di inaugurazione a maggio, in coincidenza con la data di apertura del Castagnoli nel 1892. Ma intanto spalanchiamo le sue porte sperando di portare e riportare il pubblico a godere di una forma di spettacolo unica e coinvolgente. Una scelta che si annuncia vincente, visto lo stupore e la gioia che abbiamo letto sui visi dei bambini di ogni età in occasione dei due primi appuntamenti”.

“Per la riapertura – spiega Terzaroli – abbiamo privilegiato compagnie teatrali locali, non tanto per contenere le spese, ma soprattutto per valorizzare una realtà culturale ricca e vivace. Escluso l’ultimo appuntamento, ‘Stupidorisiko, una geografia di guerra’, organizzato da Emergency, in scena saliranno infatti compagnie professionistiche o amatoriali della provincia di Grosseto”: Teatro Studio, Palcoscenico Produzioni, Ridi pagliaccio, Animascenica tra le altre.

Eccetto il primo appuntamento, per i successivi titoli sarà possibile, oltre la singola prenotazione, acquistare un abbonamento. Per prezzi, informazioni e prenotazioni si può chiamare il 366.3400738. La gestione della biglietteria è della cooperativa Past in Progress srl che gestisce il museo archeologico. Ed è dell’architetto Erica Foggi la realizzazione dell’elegante locandina che mette in bella copia il progetto del Comune.

Le porte del Castagnoli poi si riapriranno a giugno per le rappresentazioni di fine anno dei tanti corsi nati a Scansano dall’idea di far incontrare e mettere in circolo professionalità, abilità e disponibilità di persone presenti sul territorio. Dagli incontri organizzati in Comune, oltre che dalle iniziative di Unitre, sono nati corsi di musica, canto, teatro, che stanno lavorando ai loro saggi di fine corso.