“Il mio amico Giacomo”: in scena Puccini con Alessandro Riccio per “La voce di ogni strumento”

Grosseto. L’attore Alessandro Riccio racconta Puccini nello spettacolo “Il mio amico Giacomo“, che va in scena sabato 18 gennaio alle 18.30 al Centro militare veterinario di Grosseto con l’ensemble di fiati e archi dell’Orchestra della Toscana.

È un evento del festival “La voce di ogni strumento” di Agimus Grosseto, con la direzione artistica del maestro Gloria Mazzi.

Per Riccio è un atteso ritorno dopo il grande successo dello spettacolo della scorsa stagione dedicato a Giuseppe Verdi. La serata sarà dedicata a Pasfa, l’Associazione per l’assistenza spirituale alle Forze armate, i cui volontari allestiranno uno spazio informativo per presentare la propria attività e raccogliere fondi.

I biglietti per “Il mio amico Giacomo” sono in prevendita online su VivaTicket al link https://www.vivaticket.com/it/ticket/alessandro-riccio-il-mio-amico-giacomo/251204 (anche con la Carta del docente e il Bonus cultura) e alla tabaccheria Stolzi, in via Roma 58 a Grosseto. Grazie alla partnership con Conad, in biglietteria sarà possibile utilizzare i Buoni Cuore Conad.

Lo spettacolo

Alla sua quarta produzione musicale con l’Orchestra della Toscana, Alessandro Riccio porta in scena Giacomo Puccini, il compositore di opere più popolare di sempre, scomparso 100 anni fa. Il protagonista dello spettacolo è il macchinista Giacomo, esperto tecnico di palcoscenico: un uomo forte, pratico, introverso, che però si emoziona con le arie pucciniane. Uno spettacolo nello stile di Riccio, trasformista comico e attore cantante. Sul palco, ad accompagnarlo, l’ensemble di archi e fiati dell’Ort.

Alessandro Riccio (Firenze, 1972), attore e regista, è un artista poliedrico: le sue esperienze formative variano dalla regia alla recitazione, dalla sceneggiatura al trucco, fino a tutti gli strumenti necessari a cimentarsi nella direzione artistica e produttiva. Ha fondato la casa di produzione Tedavi ’98 e ne dirige la maggior parte delle realizzazioni teatrali. Come attore di teatro è stato allievo di Bob Marchese e Fiorenza Brogi de “Il gruppo della Rocca”. Dal 1993 è docente di recitazione teatrale e cinematografica dal 1993. È anche autore di cortometraggi di fiction (i suoi cortometraggi “Fuoco su tela” e “Su di me” sono stati distribuiti nelle sale cinematografiche dal circuito Cinehall) e sceneggiatore (ha firmato con Leonardo Pieraccioni il copione di “Pare parecchio Parigi”).

Il festival “La voce di ogni strumento” ha il patrocinio e la collaborazione di Ministero della Difesa, Ministero della Cultura, Regione Toscana, Comune di Grosseto, Comune di Castiglione della Pescaia, Parco della Maremma, Savoia Cavalleria, Centro militare veterinario, 4° Stormo Caccia Intercettori, Guardia di Finanza, 121° Squadriglia Radar Remota, Comando provinciale dei Carabinieri, Polizia di Stato, Assistenza spirituale Forze Armate, Fondazione Grosseto Cultura, teatri di Grosseto, Parco della Maremma, Lions Club Grosseto Host, Pro Loco Grosseto.

Main partner: Castagneto Banca 1910.

Partner del progetto: Algida Benini, Conad, Gli Attortellati, Alfa-Tec.

Sponsor tecnici: B: Rush Eco Hair Beauty Experience, Annalisa atelier, Centro orafo grossetano, Nannoni grappe, Fiorista Patrizia, PuntoCom comunicazione.

Nella foto di Marco Borrelli: Alessandro Riccio in scena