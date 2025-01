“Il bambino al centro”: alle Clarisse la mostra per sostenere il progetto dell’Abio

Grosseto. Sabato 18 gennaio, alle 17.00, al Polo culturale Le Clarisse è in programma l’inaugurazione della mostra dedicata al progetto di Abio Grosseto.

Fondazione Grosseto Cultura, per sostenere la sezione grossetana dell’associazione per il bambino in ospedale, ha organizzato un’iniziativa che coinvolge adesso il Polo culturale Le Clarisse e nei prossimi mesi il Museo di storia naturale della Maremma.

L’impegno dei musei di Fondazione rientra nell’ambito del progetto “Il bambino al centro” promosso da Abio Grosseto, che prevede un’importante opera di umanizzazione pittorica dei reparti di Pediatria e di Neonatologia dell’ospedale Misericordia di Grosseto e che ha come obiettivo quello di porre “al centro” il benessere del bambino e della famiglia. Fondazione Grosseto Cultura è supportata in questa iniziativa dal Comune di Grosseto, in particolare dall’assessorato al sociale.

«Siamo onorati – spiega il presidente dell’associazione, Stefania Guarrera – che Fondazione Grosseto Cultura abbia scelto di supportare il nostro progetto a favore dell’ospedale di Grosseto, finalizzato alla creazione di un ambiente accogliente e a misura di bambino. A nome di tutti i volontari Abio, ringrazio gli artisti e i collezionisti che hanno messo a disposizione le opere che saranno oggetto d’asta e tutti gli studenti che hanno partecipato realizzando la propria opera».

Anche dal Comune arriva il sostegno all’iniziativa.

«Siamo felici e orgogliosi di sostenere il progetto “Il bambino al centro”, che con sensibilità e impegno porta un cambiamento importante nei reparti pediatrici dell’ospedale Misericordia di Grosseto. Grazie alla collaborazione con Abio e Fondazione Grosseto Cultura, questa iniziativa offre ai bambini e alle famiglie un ambiente più accogliente e sereno, fondamentale per il loro benessere durante il periodo di ricovero – commentano il primo cittadino Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore al sociale Maria Chiara Vazzano –. L’arte, in questo caso, diventa uno strumento potente per rendere più umano e vivibile l’ospedale e l’asta benefica che accompagna la mostra è un’opportunità per tutti noi di dare il nostro contributo concreto. Il Comune di Grosseto è da sempre al fianco di progetti che mettono al centro la salute e la felicità dei più piccoli, e questa iniziativa ne è un chiaro esempio».

La mostra

E da sabato 18 gennaio, il progetto entra nel vivo con la mostra “Il bambino al centro: un progetto Abio” al Polo culturale Le Clarisse. L’esposizione, che durerà un mese, comprende svariate opere di artisti e collezionisti e degli studenti delle scuole primarie grossetane, messe a disposizione per un’asta benefica i cui fondi saranno destinati a finanziare il progetto dell’associazione. Tutti i visitatori, infatti, potranno fare una proposta per acquistare le opere esposte, quelle dei collezionisti e degli artisti e quelle dei piccoli allievi: basterà riempire il modulo a disposizione e inserirlo firmato all’interno dell’urna che si trova in sala conferenze. L’intero ricavato dell’asta sarà devoluto ad Abio.

Le opere che saranno esposte nella sala conferenze del Polo Le Clarisse sono state messe a disposizione dagli artisti Piero Ardenghi, Anita Budassi, Enrico Contu, Pietro Corridori, Elisabetta Da Ros, Cristina Paolini, Patrizia Pellegrini, Ilaria Storai, Giulia Vaccaro e dai collezionisti Muriel Chevrier (un’opera di Domenique Bollinger) e Marco di Donato (un’opera di Giampaolo Talani).

All’interno del Museo Luzzetti, invece, saranno esposte le opere delle scuola primaria “Gino Tombari” (II A, II B), della scuola primaria “Enrico Toti” (IV A, IV B, IV C), della scuola primaria “Andrea Da Grosseto” (V A, V B), che hanno preso come stimolo creativo i capolavori d’arte antica della collezione museale.

«Invitiamo tutti a partecipare – spiegano il presidente di Fondazione Grosseto Cultura, Giovanni Tombari, e il direttore de Le Clarisse, Mauro Papa – facendo un’offerta per acquistare una delle opere esposte: l’intero ricavato sarà devoluto all’associazione e a rendere migliore la permanenza dei piccoli nei reparti ospedalieri della nostra città».

L’inaugurazione, che si terrà appunto sabato 18 gennaio alle 17, nella sala conferenze del Polo Le Clarisse, è a ingresso gratuito. Inoltre, alle 17.30, al Museo Luzzetti, si terrà il laboratorio “Life drawing: disegno dal vivo per bambini “, dedicato ai piccoli artisti dai 6 agli 11 anni. La partecipazione anche in questo caso è gratuita. Per informazioni e prenotazioni chiamare ii numeri 0564.488066 e 0564.488067 o inviare una mail a clarissearte@fondazionegrossetocultura.it.

Per tutto il periodo della mostra l’ingresso alla sala conferenze sarà gratuito, mentre il biglietto per il Museo Luzzetti sarà ridotto a 3 euro.

Nella foto: l’opera donata dal pittore Pietro Corridori