“Music & Wine”: il Trio Felix inaugura la manifestazione

Grosseto. Il festival internazionale “Music & Wine” spegne quest’anno le sue prime 35 candeline e tutto è pronto per l’evento di apertura della propria stagione previsto per domenica 19 gennaio alle 17, nella sala convegni del Museo di storia naturale di Grosseto.

L’importante kermesse musicale cittadina, sorta per coniugare l’eccellenza della grande musica con i grandi vini del nostro territorio, è organizzata dall’assessorato alla cultura del Comune di Grosseto e dall’associazione Amici del Quartetto, in collaborazione con Fondazione Grosseto Cultura e sotto la direzione artistica del maestro Giovanni Lanzini.

Il concerto

Protagonista della prima serata il pianista Flavio Peconio, docente al Conservatorio di musica di Bari che, accompagnato dalla voce del soprano Marilena Gaudio e dal clarinetto di Giacomo Piepoli, riuniti nel Trio Felix, condurranno il pubblico in un piacevolissimo viaggio che si snoderà dal Lied originale per questa formazione fino all’intramontabile canzone napoletana passando per il ragtime, l’opera lirica e il tango in un clima sereno e salottiero.

Come di consueto, inoltre, l’associazione “Rosae Maris”, sotto la direzione di Elisabetta Ceccariglia, racconterà, in collaborazione con la Scuola europea sommelier, i migliori vini del territorio. In questo primo incontro infatti saranno presenti le aziende Arillo in Terra Bianca, Cantina I Vini di Maremma, Colli del vento, Tenuta Belguardo e Tenuta Montauto.

Il Trio Felix nasce con l’intento di diffondere felicità, gioia ed ogni buon sentimento nei salotti in cui vien invitato. Durante il concerto i musicisti interagiscono con il pubblico, lo conducono nel viaggio e lo sorprendono con magie e colpi di scena, divagando dal tradizionale concerto cameristico, senza discostarsene tropo. I componenti del trio, diplomati brillantemente al Conservatorio di musica “Niccolò Piccinni” di Bari, si sono perfezionati con i più grandi nomi del concertismo internazionale ed hanno al loro attivo affermazioni in campo anche internazionale con esibizioni nelle più importanti sale da concerto e teatri in Europa e Usa, collaborando con le più importanti orchestre del panorama europeo, tra le quali Orchestra del Teatro Petruzzelli di Bari, Accademia di Tirana, Orchestra Ico di Bari e Lecce, Orchestra sinfonica italiana, Orchestra filarmonica pugliese.

I posti a sedere al Museo di storia naturale sono limitati per cui si invitano gli amanti della buona musica a volersi assicurare i posti anche per i prossimi appuntamenti prenotando ail numero dell’associazione Amici del Quartetto 333.9905662 (anche Whatsapp) nelle ore di ufficio o scrivendo a amiquart@gmail.com.

Il costo del biglietto è di 10,00 euro (intero) e 8,00 euro (ridotto). Ingresso gratuito per i bambini fino ai 10 anni.

Il programma completo della manifestazione musicale è altresì disponibile sul sito del festival www.musicwinefestival.it