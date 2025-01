“Favole in scena”: le avventure di Pinocchio in scena al Teatro degli Industri

Grosseto. Un evento speciale è in arrivo a Grosseto: il 3 febbraio, il Teatro degli Industri ospiterà lo spettacolo “Favole in scena: c’era una volta un pezzo di legno… Pinocchio il burattino”, un’opera pensata per affascinare grandi e piccoli. Il celebre burattino di Collodi sarà protagonista di una rappresentazione che mescola sapientemente recitazione, musica dal vivo e disegno realizzato in tempo reale, regalando agli spettatori un’esperienza unica e immersiva.

Il progetto vede la partecipazione di artisti di grande talento: Giovanni Lanzini al clarinetto, Fabio Montomoli alla chitarra, Giacomo Moscato come voce narrante e Dominga Tammone, che arricchirà la scena con illustrazioni realizzate dal vivo. Ad accompagnare la narrazione saranno le musiche originali, firmate dai maestri Francesco Iannitti Piromallo e Marco Gammanossi, che creeranno un’atmosfera magica e coinvolgente.

Il programma

La giornata si articolerà in due appuntamenti distinti. La mattina, alle 11, è dedicata alle scuole, con una rappresentazione della durata di 90 minuti e un biglietto di ingresso al costo di 5 euro per ogni bambino. L’ingresso sarà gratuito per gli accompagnatori e per gli studenti con disabilità. Un’occasione speciale per le scuole del territorio, che potranno offrire ai propri alunni un’esperienza culturale capace di coniugare teatro, letteratura, musica e disegno.

La sera, lo spettacolo sarà aperto a tutta la cittadinanza. L’appuntamento è alle 21, con biglietti al costo di 12 euro.

L’amministrazione comunale di Grosseto, sempre attenta a promuovere la cultura e le arti come strumenti di crescita e socialità, ha scelto di sostenere con convinzione questo evento.

“Questo spettacolo non è solo un omaggio a una delle fiabe più amate di sempre, ma anche un invito a riscoprire il valore della cultura e delle arti performative come strumenti di educazione e intrattenimento – dichiarano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore all’istruzione Angela Amante –. Invitiamo le scuole e tutta la cittadinanza a partecipare a questo evento, che siamo certi saprà emozionare e coinvolgere”.

L’evento è reso possibile anche grazie al contributo degli sponsor Banca Tema e Confartigianato Imprese Grosseto, che hanno creduto nel progetto. Inoltre, la produzione si avvale della collaborazione di realtà artigiane del territorio: Creavi, l’atelier e laboratorio di sartoria diretto da Marzia Fidanza, che realizzerà gli abiti di scena, e Marco Celeghin, della falegnameria d’autore, che sarà presente con le sue affascinanti “poesie di legno”.

Un appuntamento da non perdere, che celebra la bellezza delle arti e il fascino senza tempo della fiaba di Pinocchio, coinvolgendo il pubblico in un’esperienza emozionante e ricca di significato.

Informazioni: cell. 329.3961699.

Prenotazioni e biglietti

Spettacolo per le scuole: cell. 329.3961699

Spettacolo serale: biglietti disponibili al botteghino o in prevendita, senza costi aggiuntivi, all’edicola La Pace, in via della Pace, a Grosseto.