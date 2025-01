“Casino Royale”: il “Back to the party” sbarca alle Terme Marine Leopoldo II

Aggiornamento martedì 14 gennaio, ore 11.30: ad ancora 12 giorni dall’evento “Casino Royale”, il “Back to the party” fa registrare il sold out. Non ci sono, quindi, più posti disponibili per partecipare alla cena-spettacolo all’Hotel Terme Marine Leopoldo II di Marina di Grosseto.

“E’ l’ennesimo tutto esaurito fatto registrare dal ‘Back to the party’, a conferma del successo di questo format'”, sottolinea il dj Ettore Raso.

Grosseto. Nuovo appuntamento con il “Back to the party”: la cena spettacolo itinerante, il format di grande successo ideato ormai da oltre due anni dal famoso dj Ettore Raso, conosciutissimo in Maremma, fa tappa nella suggestiva location dell’Hotel Terme Marine Leopoldo II, in via IV Novembre 133 a Marina di Grosseto, con vista sulle piscine illuminate, sabato 25 gennaio, a partire dalle 20.30, con una vera e propria serata di gala, intitolata “Casino Royale” e che unirà uno spettacolo raffinato con un intrattenimento esclusivo.

Il “Back to the party”

“Il ‘Back to the party’ – spiega Ettore Raso – è una cena spettacolo itinerante, dal format ormai consolidato, nelle migliori location della provincia di Grosseto, organizzata nel periodo invernale, quando in Maremma, a differenza dell’estate, ci sono pochi eventi. Queste iniziative sono sempre molto partecipate e coinvolgono anche persone residenti al di fuori della provincia di Grosseto: si tratta di veri e propri dinner show dove ci si diverte fino a tarda notte”.

“‘Casino Royale’ – continua Raso – promette di essere un’iniziativa davvero speciale, caratterizzata da glamour e divertimento, immersi in un’atmosfera da sogno. Ho scelto personalmente gli artisti e gli spettacoli per offrire ai nostri graditi ospiti un evento memorabile”.

“Casino Royale”

Ospiti della serata all’Hotel Terme Marine Leopoldo II saranno Holly’s Good & Arturo, performer di burlesque acclamati sui palchi di tutto il mondo, vincitori di prestigiosi premi, come il primo posto a Las Vegas nel 2017; Francesca Giorgi, “The Big Voice”, che accompagnerà il pubblico con una performance musicale straordinaria; Joint Sax, che con il suo sax live aggiungerà un tocco di classe ed eleganza musicale.

Infine, il Dj Ettore Raso chiuderà la serata con un favoloso e memorabile Dj set, attraverso il quale ripercorrerà le hit più amate per far i partecipanti all’evento fino a notte fonda.

“Casino Royale” ha tutte le carte in regola per rappresentare un’iniziativa che fonde con il giusto mix intrattenimento, musica e animazione, con un tocco esclusivo di eleganza. Un evento dedicato a chi vuole vivere una serata all’insegna del glamour e del divertimento.

La cena

La cena avrà inizio alle 20.30 e, come nelle precedenti occasioni, sarà servita al tavolo, con piatti che intendono esaltare la tradizione culinaria italiana.

Il menu prevede, come antipasto, caprese, per primo ci saranno i vincigrassi (lasagna marchigiana), per secondo il peposo, come contorno purea di patate e, per finire, come dolce, panna cotta ai frutti di bosco.

Il costo della cena è di 38 euro a persona; comprende una bottiglia di acqua e di vino rosso Igt, ogni quattro persone, e caffè. Per chi soffre di allergie o intolleranze, è previsto un menù ad hoc previa comunicazione al momento della prenotazione.

Dress code e pacchetti speciali

Per partecipare a “Casino Royale” è richiesto un abbigliamento elegante, che possa sposarsi perfettamente con l’atmosfera sofisticata della serata.

Inoltre, sono disponibili pacchetti esclusivi che includono il pernottamento all’Hotel Terme Marine di Leopoldo II:

cena e camera singola al costo di 138 euro (colazione inclusa);

due cene e camera doppia al costo di 206 euro (colazione inclusa).

“Casino Royale” è un evento a numero chiuso: la partecipazione è riservata esclusivamente a chi prenota per la cena. Per le prenotazioni, è possibile contattare il numero 339.6242020.

“I posti sono limitati e le prenotazioni sono ogni giorno sempre di più – sottolinea Ettore Raso -, quindi si consiglia di riservare il proprio tavolo quanto prima”.

Per ulteriori informazioni, è possibile consultare la pagina Facebook Dj Ettore Raso, al link https://www.facebook.com/djettoreraso.