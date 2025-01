Torna il festival “Music and Wine”: il programma della 35esima edizione

Grosseto. Anche quest’anno torna l’appuntamento con il festival internazionale “Music and Wine“, nato nel 1991 dalla collaborazione fra l’associazione Amici del Quartetto “Jean-Xavier Lefévre” e l’assessorato alla cultura del Comune di Grosseto.

L’evento musicale, giunto alla sua 35esima edizione, vuole coniugare l’ascolto della musica d’eccellenza dal vivo alla presentazione dei migliori vini del nostro territorio, in collaborazione con l’associazione Rosae Maris e la Scuola europea sommelier, il tutto in un clima di semplicità e cordialità.

“Il ‘Music and Wine’ – sottolineano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore alla cultura Luca Agresti – è un appuntamento ormai classico per il nostro territorio, capace di unire l’eccellenza musicale e la tradizione vinicola in un evento che attrae schiere di visitatori. Ogni anno artisti di caratura internazionale e giovani talenti da tutto il mondo offrono un’esperienza unica, che non solo intrattiene, ma educa il pubblico alla bellezza dell’arte e del buon vivere”.

Il programma

La manifestazione avrà luogo nella sala convegni del Museo di storia naturale e si articolerà in quattro incontri pomeridiani dalle 17, questo il programma:

domenica 19 gennaio “Divagazioni musicali”;

domenica 26 gennaio “La musica tra parole e immagini”;

domenica 2 febbraio “Fra classico, jazz e improvvisazione”;

domenica 9 febbraio “Sax and dances”.

I programmi di sala dettagliati di ciascun appuntamento potranno essere scaricati sui telefoni degli spettatori direttamente dal sito www.musicwinefestival.it attraverso l’apposito Qr code presente all’ingresso del museo.

Il costo del biglietto di ingresso è di 10 euro per l’intero e di 8 euro per il ridotto (under 25, over 65 e soci di Fondazione Grosseto Cultura). Nell’occasione sarà anche possibile visitare il museo.

La prenotazione é caldamente consigliata chiamando il numero 333.9905662 degli Amici del Quartetto o scrivendo ad amiquart@gmail.com.