Maremma in Diretta taglia il traguardo delle 900 puntate

Grosseto. Maremma in Diretta fa 900: è il numero delle dirette che Carlo Sestini ha condotto dal 2020 fino ad oggi e riguardanti eventi, attività, costume, sanità società, libri e quant’altro gravita intorno alla Maremma e non solo.

La diretta, che a partire dalle 19 sarà visibile sul canale Facebook e su quello YouTube e su quello Facebook de Il Giunco, avrà per protagonista il sindaco di Orbetello, Andrea Casamenti, che affronterà una sorta di bilancio del 2024, ma guarderà anche al 2025, raccontandone le attività e i progetti.

“E’ un bel traguardo, quello che festeggiamo – è il commento di Carlo Sestini –, che nasconde dietro tanto sacrificio, ma anche tanta soddisfazione per quello che siamo riusciti a far emergere attraverso le nostre dirette preserali. Ringrazio coloro che ci hanno ormai adottato e chi ha creduto in questo progetto, sostenendolo e traendone da esso una notevole visibilità, testimoniata da 26mila follower. La 900esima diretta fa parte del ciclo di appuntamenti di inizio anno dedicato alle amministrazioni comunali. Ringrazio anche lo staff, che non fa mancare mai il suo supporto, costituito da Orsola Vigorito, Mario e Massimo Fontani, Samuele Cottini, Loriano Bartalucci e Gianni Armonia. Adesso l’obiettivo è il raggiungimento della puntata numero 1000, che celebreremo entro la fine dell’anno”.