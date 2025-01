“Befana in Piazza”: caramelle, dolci, vin brulè e musica nella frazione

Marina di Grosseto (Grosseto). Domenica 5 gennaio, a Marina di Grosseto, si rinnova la tradizione della “Befana in Piazza“.

L’evento, molto sentito dalla comunità marinese, si terrà in piazza dell’Unità d’Italia (davanti alle Poste). Verrà accesa una grande pira in legno, per il rito propiziatorio “Si brucia la Befana“, che riscalderà i presenti e la Befana, impegnata a distribuire caramelle e dolciumi ai bambini. Ai grandi sarà offerto vin brulè, birra e panini con salsiccia alla brace. Il tutto accompagnato dalla musica di Matte Dj e dalle incursioni del cabarettista Massimo Antichi.

La “Befana in Piazza” è organizzata dalla Pro Loco di Marina di Grosseto e Principina a mare, con la collaborazione del Comitato Marina di Grosseto e di tanti operatori economici o semplici residenti nelle frazioni di Marina e Principina e la coorganizzazione del Comune di Grosseto, assessorato al turismo.

L’appuntamento con la “Befana in Piazza” di Marina di Grosseto è alle 20 di domenica 5 gennaio; l’ingresso è libero.