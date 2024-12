Il Saturnia Festival tocca il traguardo della ventesima edizione: il programma

Saturnia (Grosseto). Saranno venti i concerti del Saturnia Festival nel 2025.

Venti come le edizioni della rassegna promossa dalla Filarmonica “Amilcare Ponchielli”, una rassegna che è diventata una tradizione per il territorio mancianese e non solo.

Il festival quindi uscirà dal suo periodo tradizionale, fine agosto e inizio settembre, per spalmarsi su tutto l’anno, con appuntamenti ogni mese.

Il programma

Il primo concerto sarà proprio il primo gennaio 2025: l’evento è in programma alle 17.30 in piazza Vittorio Veneto a Saturnia, con il concerto della banda musicale della Filarmonica “Ponchielli” che darà il benvenuto al nuovo anno e siglerà l’inizio delle celebrazioni per il ventennale.

L’esibizione successiva sarà il 4 gennaio alle 21.00 nella chiesa di Montemerano, con il Coro Soong Taaba che delizierà il pubblico con un repertorio gospel tradizionale, spiritual e tradizionali canti di Natale.

I concerti proseguiranno a Saturnia, nel capoluogo, in tutte le frazioni di Manciano e nei territori limitrofi già toccati in questi venti anni di Festival.

Il Saturnia Festival si svolge ininterrottamente dal 2006 come sviluppo dei corsi di alto perfezionamento in musica da camera che dal 2004 vengono realizzati nel borgo maremmano, famoso in tutto il modo per le sue sorgenti termali.

Realizzato dalla Filarmonica “Amilcare Ponchielli” con il contributo del Comune di Manciano e la collaborazione della Pro loco di Saturnia, il festival è storicamente sostenuto da Banca Tema e da Terme di Saturnia.