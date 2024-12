Museo di storia naturale della Maremma: due visite guidate gratuite

Grosseto. Venerdì 27 e domenica 29 dicembre sono in programma due visite guidate al Museo di storia naturale della Maremma. La partecipazione agli eventi è inclusa nel biglietto d’ingresso.

Per informazioni e prenotazioni contattare il numero 0564.488571 o scrivere a info@museonaturalemaremma.it.

Si inizia venerdì 27 dicembre alle 17.00 con il tour delle sale del museo a tema “La vita naturale al solstizio d’inverno” per scoprire che cosa accade intorno a noi nel mondo naturale delle piante e degli animali durante i mesi più freddi, mentre domenica 29 dicembre l’appuntamento è alle 10.30: per l’occasione sono previsti una visita guidata e un laboratorio per le famiglie dal titolo “La mia storia sotto l’albero”.