Natale nei Musei di Maremma: tutti gli eventi previsti per le festività

Grosseto. Aperture speciali, inaugurazioni, mostre, visite guidate, incontri, laboratori e tanti altri eventi. Molti musei del Sistema Musei di Maremma saranno aperti anche per le feste di Natale per offrire ai visitatori la possibilità di scoprire il patrimonio artistico, culturale e archeologico della provincia di Grosseto.

Massa Marittima

A Massa Marittima domenica 22 dicembre è in programma il trekking urbano dal titolo “Il villaggio siderurgico di Valpiana e il ferro in Toscana in età moderna”, con visita guidata al Museo Subterraneo, in via Corridoni, alle 10, e a seguire visita alla scoperta del villaggio siderurgico di Valpiana. Alle 11.30 visita guidata alle ferriere di Valpiana, appuntamento in piazza delle Ferriere davanti alla chiesa di Cristo Re. L’evento sarà replicato anche domenica 29 dicembre con le stesse modalità.

Venerdì 27 dicembre, alle 16.30, al museo di San Pietro all’Orto, in Corso Diaz 36, “Memory al museo: allena la tua mente”. Un viaggio alla scoperta dei musei di Massa Marittima con il memory… Vediamo quali immagini si nascondono nelle nostre carte. Un gioco semplice e divertente, che stimola la memoria visiva e la concentrazione.

Domenica 5 gennaio, in occasione della Festa dei Musei con l’ingresso gratuito nei musei della Maremma, alle 11, al Museo Subterraneo, l’incontro ‘’Donne di miniera: una tesi di laurea sperimentale’’ a cura della dott.ssa Laura Chiarello. Informazioni e prenotazioni: tel. 0566.906525, e-mail accoglienzamuseimassa@gmail.com

Gavorrano

Durante le feste natalizie il Museo in Galleria ed il GeoMet di Gavorrano, situati nella sede del Parco nazionale delle Colline Metallifere in località i Bagnetti, sono aperti il 27, 28, 29, 30 dicembre, dalle 10 alle 13. Domenica 5 gennaio, dalle 10 alle 13, ingresso gratuito. Per informazioni e prenotazioni scrivere a info@parcocollinemetallifere.it.

Follonica

A Follonica, fino al 16 marzo 2025, sarà possibile visitare la mostra sulle collezioni permanenti dal titolo “Pinacoteca. Un patrimonio di tutti”, aperta dal martedì alla domenica dalle 15.30 alle 19.30, ingresso libero.

Il Museo Magma (Museo arti in ghisa nella Maremma), nell’area ex Ilva, propone venerdì 27, lunedì 30 dicembre e giovedì 2 gennaio i campus natalizi “Scopriamo i quattro elementi” Per la prima volta, il Magma partecipa ai campus natalizi promossi dalla Regione Toscana nell’ambito dell’iniziativa “S-passo al Museo”. Il programma comprende una serie di attività e laboratori progettati per ragazzi dai 6 agli 11 anni, con tre giorni di esperienze ludico-didattiche dedicate alla conoscenza della storia di Follonica. Le attività si svolgono dalle 8.30 alle 13, 7 euro ad incontro. Informazioni e prenotazioni al numero 0566.59027 o all’e-mail frontoffice@magmafollonica.it.

Domenica 5 gennaio anche il Magma aderisce alla Festa dei Musei con l’ingresso gratuito dalle 15.30 alle 19 e visite guidate alle 16.15 e 17.30. I musei civici di Follonica sono chiusi i lunedì, il giorno di Natale e a Capodanno.

Scarlino

A Scarlino il Centro di documentazione del territorio Riccardo Francovich, situato nel centro storico, è aperto il 21 dicembre, il 4, 5 e 6 gennaio, dalle 11 alle 13 e dalle 14 alle 17. In tutti i giorni di apertura, previste visite guidate alle 11.30 e alle 15, sia al Centro che al castello.

Domenica 5 gennaio, in occasione della Festa dei Musei, ingresso gratuito, il Centro di Documentazione ospita il laboratorio didattico ”La befana del castello”, gioco investigativo per bambini ambientato nel centro storico di Scarlino. Informazioni al numero 0566.38023 o all’indirizzo e-mail musei@comune.scarlino.gr.it

Vetulonia

Il Museo civico archeologico “Isidoro Falchi di Vetulonia” (Muvet), martedì 24 dicembre, vigilia di Natale, organizza un ingresso “dono” per i visitatori al costo di un euro e visita guidata alle 11 della mostra “Il ritorno del Condottiero. Principi Etruschi nella tomba del duce di Vetulonia”.

Venerdì 27 dicembre, alle 11, laboratorio per bambini “Sale di Natale” per preparare con aromi e spezie un sale aromatico per le ricette in famiglia.

Sabato e domenica 29 dicembre, alle 11, visite guidate alla mostra con le archeologhe dello staff a tariffa ridotta, 5 euro.

Martedì 31 dicembre ingresso ad un euro e sempre visita guidata.

Domenica 5 gennaio apertura ad ingresso libero per la Festa dei Musei di Maremma.

Il museo è aperto tutti i giorni, tranne lunedì, dalle 10 alle 16. Per informazioni, tel. 0564.948058, e-mail museo.vetulonia@comune.castiglionedellapescaia.gr.it

Museo di storia naturale della Maremma

Il Museo di storia naturale della Maremma, in strada Corsini 5 Grosseto, per le feste di Natale organizza venerdì 27 dicembre alle 17 una visita guidata a tema dal titolo “La vita naturale al solstizio d’inverno” per scoprire cosa accade nel mondo naturale delle piante e degli animali durante l’inverno.

Domenica 29 dicembre, alle 10.30, visita guidata e laboratorio “La mia storia sotto l’albero” sul tema delle storie legate alla magia del Natale.

Domenica 5 gennaio, alle 11, in occasione della Festa dei Musei con l’ingresso gratuito, visita guidata a tema “Il carbone di Maremma” dedicata alle attività estrattive delle miniere di lignite in Maremma e la produzione di carbonella dalla macchia mediterranea. Informazioni e prenotazioni: tel. 0564.488571, e-mail segreteria@museonaturalemaremma.it

Museo archeologico

Al Museo archeologico e d’arte della Maremma (Maam) da non perdere una visita alla nuova grande mostra “Rex Rosellarum. Le tombe principesche di Sassi Grossi e la nascita di Roselle”. Esposti i pregiati corredi della necropoli di Sassi Grossi, frutto della perizia artigianale e metallurgica degli Etruschi e dei loro scambi commerciali con le altre antiche civiltà del Mediterraneo. Il museo è aperto dal martedì al venerdì, dalle 9.30 alle 13.30, il sabato, dalle 10 alle 13 e dalle 18 alle 20, e la domenica, dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19. Per informazioni: e-mail accoglienzamaam@gmail.com, tel.0564.488752.

Polo culturale Le Clarisse

Al Polo Culturale Le Clarisse di Grosseto, in via Vinzaglio 27, nel periodo natalizio si può visitare la mostra “Dune – Arti e paesaggi 3D” a cura di Giorgio Zorcù, aperta fino al 7 gennaio. Video documentari e video d’arte, foto, frammenti di alcune installazioni artistiche frutto del campus creativo di Arte nella natura – a cura di Giorgio Zorcù – che si è svolto nel Parco regionale della Maremma lo scorso settembre.

Venerdì 27 dicembre, nella sala conferenze, alle 17, presentazione del libro “Roma antica e l’ideologia nazionale italiana. Trasformazioni di una città dal Risorgimento al fascismo” di Alessandro Sebastiani.

Il Polo Le Clarisse è aperto il giovedì, venerdì, sabato e domenica, dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 20.

Domenica 5 gennaio, in occasione della Festa dei Musei, con ingresso gratuito, alle 11.00 e alle 17.00 visite guidate alla Collezione Luzzetti e alla mostra “Dune”. Per informazioni e prenotazioni: tel. 0564.488066, e-mail prenotazioni.clarisse@gmail.com

Arcidosso

Ad Arcidosso il Polo museale è aperto fino al 6 gennaio (chiuso a Natale e Capodanno), tutti i giorni, dalle 10 alle 13 e dalle 15.30 alle 18.30. Il polo si trova della Fortezza Aldobrandesca e comprende Museo del paesaggio medievale, Museo delle armi, Museo David Lazzaretti, Maco – Museo di arte e cultura orientale. Lunedì 30 dicembre, alle 16, è previsto un laboratorio musicale per bambini dal titolo “La Ghirlanda del cavaliere”, un viaggio negli usi e costumi del medioevo. Iniziativa gratuita, ma necessaria la prenotazione al numero 366.7472612 o all’indirizzo e-mail: locoarcidosso@yahoo.it

Orbetello

Ad Orbetello la Polveriera Guzman – Museo archeologico, in via Mura di levante 5, propone per le feste di Natale alcuni eventi speciali. Il 29 dicembre, alle 18, un laboratorio didattico dal titolo “Crea il tuo calendario romano”, lunedì 6 gennaio alle 17 “Caccia alla Befana”.

Il museo è aperto ad ingresso libero tutti i sabati dalle 14.30 alle 17 e la domenica dalle 10 alle 13. La mostra “L’Etruria a tavola”, dedicata all’alimentazione etrusca e romana, è stata prolungata fino al 6 gennaio 2025. Informazioni: tel. 350.5905073, e-mail museoguzman@comune.orbetello.gr.it

Scansano

A Scansano il Museo archeologico e della vite e del vino, in piazza del Pretorio 4, è aperto il venerdì, sabato e domenica dalle 11 alle 18. Informazioni: e-mail musei@comune.scansano.gr.it, tel. 0564.509106.

Manciano

Il Museo di Preistoria e Protostoria di Manciano è aperto il venerdì, sabato, domenica, festivi e prefestivi, dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00. Ingresso gratuito. Per informazioni: tel. 0564620532, e-mail museodiffuso@comune.manciano.gr.it

Saturnia

Nel Polo culturale “Pietro Aldi” di Saturnia, in piazza Vittorio Veneto 19, fino al 6 gennaio 2025 si può ammirare la mostra “Paride Pascucci. Volti e storie della Maremma”. Un percorso espositivo di 17 dipinti, alcuni inediti o raramente esposti, del grande artista mancianese. Informazioni su orari e aperture: tel. 342.6199885, e-mail info@poloaldi.it.

Pitigliano

Nel Museo civico archeologico della civiltà etrusca “Enrico Pellegrini” di Pitigliano, in piazza Fortezza Orsini, fino al 30 gennaio si può visitare la mostra “Guerra e pace. Significati e simboli del rango e del potere nei contesti funerari vulcenti”. La mostra offre un’occasione unica per riflettere sui legami storici tra l’insediamento etrusco di Pitigliano e la potente città di Vulci, la cui influenza culturale ed economica si estese dalla costa tirrenica fino all’Etruria interna, attraversando la media valle del Fiora.

Il museo è aperto in orario invernale il sabato, dalle 10 alle 13 e dalle 14.30 alle 16.30, la domenica, dalle 10 alle 13. Previste anche delle visite guidate abato 28 dicembre e sabato 4 gennaio, alle 11. Informazioni: tel. 0564.614067, e-mail museo@comune.pitigliano.gr.it.

Sorano

A Sorano, nelle colline del tufo, il Parco archeologico Città del tufo organizza per le festività natalizie delle visite guidate alla necropoli etrusca di Sovana il 30, 31 dicembre e nei giorni 1, 3, 4 e 5 gennaio alle 10.30, 12 e alle 15. Informazioni e prenotazione obbligatoria ai numeri 0564.633099 e 388.5724861, o all’indirizzo e-mail info@leviecave.it.

Il Comune di Sorano inaugura, sempre a Sovana, nell’ambito del Sistema museale comunale, il Museo di San Gregorio VII.

Sabato 28 dicembre, al Palazzo Pretorio, alle 15.30, la cerimonia d’apertura dell’esposizione dedicata alla figura storica di San Gregorio VII, conosciuto come Ildebrando di Sovana, che raccoglie reperti e testimonianze preziose che raccontano la vita e l’eredità di questo straordinario protagonista della storia. L’allestimento museale è stato possibile grazie alla donazione di reperti e testimonianze messi insieme dalle ricerche e dagli studi dell’architetto Renaldo Fasanaro in occasione dei 950 anni dalla salita al soglio pontificio di Papa Gregorio VII, Ildebrando da Sovana. A Sorano il Museo civico archeologico nella Fortezza Orsini è aperto dal 26 dicembre al 6 gennaio, dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 17.

Passaporto della Cultura

Fno al 16 marzo 2025 torna nei Musei di Maremma si può richiedere il Passaporto della Cultura per vincere biglietti gratuiti per il teatro, per il cinema, per i concerti e per altri eventi culturali. Un vero e proprio passaporto cartaceo che invita a visitare almeno tre musei della provincia di Grosseto, con la possibilità di vincere premi culturali. Si potranno avere i passaporti, gratuitamente, nei musei presenti in 3 dogane: Dogana Nord, Dogana Centro e Dogana Est. Si potrà scegliere un solo museo per dogana e in quel museo farsi timbrare il passaporto. Una volta inseriti i 3 timbri, entro il 16 marzo 2025 andrà riconsegnato il Passaporto nell’ultimo museo visitato e si avrà subito diritto a un piccolo premio: un libro, un ingresso omaggio, un gadget etc.

Tutti i Passaporti riconsegnati parteciperanno a un’estrazione per vincere biglietti gratuiti del Teatro Fonderia Leopolda di Follonica, per il Festival del Cinema di Mare a Castiglione della Pescaia, per Lirica in Piazza a Massa Marittima e per lo Street Music Festival a Manciano. Inoltre, saranno in palio molti altri premi culturali.

Tutte le informazioni: www.museidimaremma.it