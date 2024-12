Grosseto. Domenica 22 dicembre, dalle 16.30 in poi, è previsto lo spettacolo del Circo bianco in centro storico, a Grosseto, che offrirà esibizioni uniche per un pubblico di tutte le età.

Prevista anche un’installazione acrobatica a forma di fiore luminoso autoportante, due parate con personaggi natalizi, uno show all’interno di una sfera, uno spettacolo acrobatico e giochi di fuoco.