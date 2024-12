Scriabin Concert Series: piano recital di Nicola Mazzei nella chiesa dei Bigi

Grosseto. Sabato 21 dicembre, alle 17.30, al Polo le Clarisse sarà il pianista Nicola Mazzei ad allietare la platea con musiche di Rachmaninov, Debussy e Prokofiev.

L’appuntamento dell’associazione musicale Scriabin, presieduta dal maestro Antonio Di Cristofano, è organizzato con il Polo culturale Le Clarisse di Fondazione Grosseto Cultura, in quest’occasione in collaborazione con Agimus.

L’ingresso è 10 euro (ridotto 8 euro per i soci di Fondazione Grosseto Cultura e dell’Orchestra sinfonica Città di Grosseto e ridotto speciale a 5 euro per gli alunni dell’Istituto musicale comunale “Palmiero Giannetti”) e comprende la visita al Museo Luzzetti. È possibile accedere al museo con il biglietto anche nei giorni seguenti al concerto. Per informazioni e prenotazioni è possibile chiamare il numero 351.4397974.

Nicola Mazzei

Nicola Mazzei studia pianoforte dal 2014 all’Accademia musicale “Note sul mare” con una borsa di studio erogata da “Inner Wheel & Rotary Club”, dove frequenta anche una masterclass con il maestro Daniel Rivera nel 2019.

Nel 2016 è il primo classificato del concorso pianistico “Mennella” e al concorso” Luigi Denza”, l’anno successivo guadagna il podio al concorso “Città di Caserta” e al concorso “Leopoldo Mugnone”. Nel 2018 partecipa al concerto dal titolo “Monastero delle trentatrè”, si esibisce poi al Teatro polifunzionale di Ischia e per il concerto “Christmas in music” nella sala Palanoel, nello stesso anno sale di nuovo sul podio di due concorsi, “Città di Caserta” e “Euterpe”.

Nel 2019 inizia il suo percorso accademico alla Scuola di musica di Fiesole e si esibisce nel concerto privato per i membri del Rotary club.