“Messa di gloria”: concerto di Natale in cattedrale

Grosseto. Domenica 22 dicembre, alle 21.15, nella cattedrale di Grosseto, è in programma il concerto di Natale “Messa di gloria”, di Giacomo Puccini, in cui si esibiranno la corale Puccini, l’Orchestra da camera Città di Grosseto, il baritono Paolo Ruggiero, il tenore Domenico Menini e il direttore d’orchestra Walter Marzilli.

“Il prossimo sarà il 110° Natale della nostra associazione: in duomo canteremo la speranza e la dolcezza del Natale e renderemo omaggio a Giacomo Puccini nel 100° anniversario della sua morte con un’opera giovanile, la sua ‘Messa a quattro voci’, nota come ‘Messa di Gloria’ – si legge in una nota della corale Puccini –. Il concerto, che si svolgerà con l’Orchestra Città di Grosseto, direttore il maestro Walter Marzilli, sarà impreziosito dalle voci soliste dei maestri Domenico Menini, tenore, e Paolo Ruggiero, baritono”.

“La corale, che da 105 anni è intitolata a Giacomo Puccini, organizza e produce il concerto con ingresso libero – termina il comunicato –: è un abbraccio riconoscente alla nostra comunità, è occasione per riflettere e per chi vorrà aiutare concretamente l’associazione Le Querce di Mamre, associazione benefica cui quest’anno è dedicato il concerto di Natale in duomo”.