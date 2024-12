La società Dante Alighieri presenta le prossime attività: appuntamento in sala Pegaso

Grosseto. Venerdì 20 dicembre alle 17, nel palazzo della Provincia (in sala Pegaso) sarà presentato il programma della società Dante Alighieri 2024/25.

“Come sapete dalle informazioni via via diffuse, la nostra attività è già iniziata il 27 settembre, ma per definire in maniera completa il calendario piuttosto fitto di eventi abbiamo dovuto attendere risposte certe rispetto a presenze, date e orari, spazi utilizzabili – si legge in una nota della società –. La presidente Letizia Stammati e il cicepresidente Paolo Bastianini, assieme ai membri del direttivo, illustreranno il progetto culturale per l’anno in corso, evidenziandone le tematiche prese in considerazione, le iniziative attraverso le quali verranno sviluppate, i relatori che svolgeranno i vari argomenti in ciascun incontro.

A seguire, “Ut pictura poesis”, un evento che unisce armonicamente due diversi linguaggi espressivi: attraverso commenti, letture, musiche il professor Giacomo Moscato proporrà il lavoro di alcuni artisti del territorio, che offrono la loro collaborazione mediante opere e testi.

Concluderà l’incontro un brindisi per le prossime festività.