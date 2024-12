“Dance for Life”: ancora disponibili i biglietti per lo spettacolo in favore del Comitato per la Vita

Grosseto. Il Comitato per la Vita ricorda che sono ancora disponibili gli ultimi biglietti per il grande evento di solidarietà “Dance for Life”, che si svolgerà il 21 dicembre al Teatro Moderno di Grosseto, alle 21.00.

“Dance for Life” è organizzato dal FA Real Dance Academy asd e dal Comitato per la Vita, con la collaborazione e il patrocinio del Comune di Grosseto e di Teatri di Grosseto.

Michele Boschi e Barbara Grifoni, titolari della scuola di ballo, sono entusiasti di ripetere l’esperienza dello scorso anno che ha fatto registrare il tutto esaurito: “Siamo onorati di poter condividere di nuovo questa bellissima esperienza, anche perché ci lega un affetto e un’amicizia profonda con il Comitato per la Vita, condividendo lo spirito dell’iniziativa e gli obiettivi importantissimi che l’associazione grossetana porta avanti da più di 40 anni. Sul palco del Moderno porteremo la nostra arte, la danza, che è un grande veicolo di comunicazione e di solidarietà”.

Sono più di 100 i ballerini che si esibiranno e con loro ci saranno anche le donne del corso Dance for Oncology, regalando un’emozione incredibile al pubblico e a tutti gli organizzatori.

“Grazie davvero alla generosità di Michele Boschi e Barbara Grifoni e di tutti i ballerini che parteciperanno a questa iniziativa – dichiara Oreste Menchetti, presidente del Comitato per la Vita – Mi preme ringraziare anche tutti coloro che hanno reso possibile ‘Dance for Life’ contribuendo e sostenendo lo spettacolo: oltre a Comune di Grosseto, Sistema srl, Teatri di Grosseto e Vigili del Fuoco, Toscano Confezioni, La Mantovana, Across & Avet – Agenzia di viaggi e turismo, Bar Allegro, Atudio immobiliare maremmano, Allianz – Agenzia di Assicurazione di via Fiume a Grosseto, Pasta fresca di Rocchi Sandra, Frantoio Aquila, Anichini – Trasporti e spedizioni – Isola del Giglio, Sitel – Innovation Service.”

La prevendita dei biglietti: martedì e giovedì dalle 17 alle 19 alla FA Dance, in strada Barbanella Vecchia, oppure alla sede del Comitato in via Varese 22 o ancora sabato 21 dicembre alla biglietteria del Teatro Moderno.

Informazioni al numero 333.2013184.