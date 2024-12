Arte, teatro e cinema: torna il progetto “Barbabella” per rivitalizzare il quartiere

Grosseto. Per il secondo anno consecutivo, il progetto “BarbaBella” ha ricevuto il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze per realizzare questo evento, che si estenderà da gennaio a maggio 2025.

“Questo sostegno ci permetterà di continuare a sviluppare e ampliare un’iniziativa culturale fondamentale per il quartiere Barbanella di Grosseto – dichiarano gli organizzatori del progetto, associazione Clan, Kansanssiti Aps e La Compagnia dei Cosi Aps –. ‘BarbaBella’ è un progetto che mira a riportare vita, bellezza e vitalità in una zona che ha tanto da offrire, ma che necessita di opportunità di riscatto culturale. Grazie a questa nuova edizione, il progetto prevede di trasformare gli spazi in disuso del quartiere in luoghi di socializzazione, coesione sociale e creatività. L’arte, il teatro e il cinema saranno i veicoli attraverso i quali stimolare la partecipazione attiva dei residenti, promuovendo il coinvolgimento della comunità in laboratori creativi, workshop teatrali e proiezioni cinematografiche. Con l’obiettivo di democratizzare l’accesso alla cultura, il progetto si propone di rendere la cultura un fattore inclusivo e di sviluppo locale, puntando a rafforzare il ruolo della cultura come motore di integrazione e crescita sociale. L’iniziativa, che si realizza grazie alla collaborazione tra organizzazioni culturali, artisti, creativi e residenti, aspira a costruire nuove reti e sinergie, favorendo l’innovazione culturale e contribuendo alla crescita del patrimonio artistico della città. ‘BarbaBella’ rappresenta così un’importante opportunità per gli abitanti del quartiere di esprimere il proprio talento, valorizzare la propria creatività e partecipare attivamente alla trasformazione positiva del proprio territorio”.

“Il progetto ‘BarbaBella’ si svilupperà attraverso la sinergia tra l’associazione Clan, Kansanssiti Aps e La Compagnia dei Cosi Aps, tre realtà che propongono attività che nascono dalla strada, lontano dai luoghi ordinari, portando la cultura e la creatività in contesti inaspettati – prosegue il comunicato -. In questa seconda edizione, l’iniziativa avrà luogo in luoghi significativi come il quartiere Barbanella, Casa Ama, Fondazione Il Sole e in collaborazione con associazioni che si occupano di disturbi psichiatrici e di persone con disabilità. Questi spazi diventeranno il palcoscenico per azioni e interventi laboratoriali che mirano ad accrescere l’empowerment degli individui, offrendo opportunità di formazione e sviluppo creativo. Il progetto ha come obiettivo quello di riattivare le aree in disuso del quartiere Barbanella, insieme ad altri spazi di aggregazione, trasformandoli in luoghi di incontro, socializzazione e crescita. Attraverso laboratori creativi, workshop teatrali e proiezioni cinematografiche, ‘BarbaBella’ si propone di coinvolgere attivamente la comunità, dando vita a un processo culturale che stimola la partecipazione e la coesione sociale”.

“In un’epoca di dispersione e migrazione continua dai luoghi e dalle relazioni, spesso la ricerca delle radici, come base di partenza condivisa, si confonde con la chiusura nella roccaforte identitaria. Noi desideriamo offrire una nuova lettura di questa parola a Grosseto, in particolare al quartiere Barbanella, uno dei quartieri periferici più longevi della città, che rappresenta per molti un luogo di origine, di approdo, di partenze e di ritorni. Il nostro intento è quello di riscoprire e valorizzare queste radici, utilizzando la cultura come strumento di inclusione, creatività e sviluppo locale – prosegue il comunicato -. Grazie alla collaborazione tra le associazioni coinvolte, le istituzioni e i residenti, BarbaBella diventa un’opportunità unica per rinnovare il legame tra i cittadini e il loro territorio, stimolando nuove forme di partecipazione attiva e di cambiamento sociale”.

Per informazioni riguardo ai laboratori teatrali, è possibile contattare Gaia Rum, dell’associazione Compagnia dei Cosi, al numero 320.9605713.

Per informazioni riguardo al progetto o per partecipare come volontario o sostenitore, contattare Giada Breschi, dell’associazione Clan, al numero 392.5485396.

Per conoscere le modalità di digitalizzazione di pellicole private e fotografie d’epoca del quartiere, è possibile contattare Alice Coiro, dell’associazione Kansassiti, al numero 328.4422108.