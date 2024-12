Il teatro dei burattini arriva in città: tre spettacoli in programma

Grosseto. Il fascino intramontabile del teatro dei burattini arriva a Grosseto, con un evento speciale che emoziona grandi e piccoli.

L’amministrazione comunale, con il patrocinio della Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno, propone tre spettacoli unici dedicati alla tradizione dei burattini, portati in scena dall’associazione culturale Pupi di Stac.

Il programma

Gli appuntamenti sono in programma per sabato 21, domenica 22 e lunedì 23 dicembre, dalle 16.30, nella sala contrattazioni in via Cairoli. Si comincia il primo giorno con lo spettacolo “I tre doni del vento tramontano“, seguito il secondo giorno da “La storia di Prezzemolina” per conclude, il lunedì, con “La storia di Baccellino”. Protagonisti i tradizionali burattini in legno intagliato che faranno rivivere antiche fiabe popolari toscane.

L’ingresso agli spettacoli è gratuito, con posti disponibili fino ad esaurimento.

Il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore al turismo Riccardo Megale esprimono grande soddisfazione per questa iniziativa: “Siamo felici di collaborare a questo progetto che sicuramente saprà attrarre un pubblico numeroso. Il teatro dei burattini è una delle forme di intrattenimento più affascinanti e romantiche per le famiglie e si inserisce perfettamente nel programma di eventi natalizi della nostra città. Un’occasione unica per immergersi nella magia delle fiabe che raccontano storie di valori universali. Ringraziamo la Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno, che ci ospita, per la collaborazione. Vi aspettiamo”.