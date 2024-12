“You will find me if you want me in the garden”: Federico Borselli presenta il suo libro fotografico

Grosseto. Sabato 14 dicembre, al Polo culturale Le Clarisse, in via Vinzaglio 27, alle 17.30, è in programma la presentazione del libro fotografico “You will find me if you want me in the garden“, ospite dell’evento l’autore Federico Borselli presentato da Simone Giusti. L’ingresso è gratuito, per informazioni e prenotazioni, contattare il numero 0564.488066 o scrivere all’indirizzo e-mail prenotazioni.clarisse@gmail.com.

«Federico Borselli – racconta il direttore del Polo le Clarisse, Mauro Papa -, nato a Grosseto, ha studiato all’Accademia di Belle Arti di Bologna e lavorato per istituzioni fotografiche prestigiose come Contrasto, oltre ad essere stato redattore del Witness Journal e di FotoUp. Sono orgoglioso che il Polo accolga la presentazione del suo nuovo libro che spero abbia la fortuna che merita».

Il libro

La raccolta fotografica, il cui titolo è preso da un verso del brano del 1996, “The Garden” degli Einstürzende Neubauten, risulta un poema alchemico sciamanico, nato da passeggiate studio terapeutiche quotidiane tra le colline e i boschi della Maremma. Molteplici le ispirazioni che danno vita agli scatti all’autore Borselli: le poetiche di William Carlos Williams e Elisa Biagini, gli scritti di Benjamin sull’allegoria passando per Hillman, Ornette Coleman, Zanzotto fino ai misteri eleusini.

Nella foto di Michela Nunes Federico Borselli