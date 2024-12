Rete Grobac: un incontro online per fare luce sul ricco patrimonio archivistico

Grosseto. Gli archivi sono un bene culturale sconosciuto ai più e spesso sottovalutato, ma rappresentano un patrimonio importantissimo perché conservano le fonti storiche che ci permettono di interrogare il passato.

Per questo la Rete Grobac delle biblioteche, degli archivi e dei centri di documentazione di Maremma e dell’Amiata da anni sta portando avanti un’opera di inventariazione e descrizione, con il supporto dei soggetti di rete, che, da due anni è coordinato dal Comune di Follonica e condotto con la collaborazione dell’Isgrec, l’Istituto storico grossetano della Resistenza e dell’Età contemporanea.

E per dare conto di questo importante lavoro, che ha coinvolto numerosi archivi della provincia di Grosseto, è in programma martedì 17 dicembre, dalle 16.30, sul canale YouTube della Rete Grobac, un incontro dal titolo “Alla scoperta del nostro patrimonio archivistico”.

L’incontro

Con l’aiuto degli archivisti e degli operatori, sarà illustrata l’attività svolta e indicati i percorsi futuri. Si inizia con i saluti istituzionali di Emiliano Rabazzi, presidente della Commissione di Rete Grobac, e dei rappresentanti degli enti coinvolti, per passare poi all’introduzione a cura della storica e archivista di Rete Elena Vellati. A seguire, sono previsti i contributi di: Barbara Salotti, su “L’archivio storico post unitario del Comune di Magliano in Toscana”, Ilaria Cansella, che parlerà de “L’archivio postunitario del Comune di Roccastrada”, Dario Taraborelli, che parlerà de “L’archivio preunitario del Comune di Scansano”, Elena Vellati, con il lavoro su “Gli archivi della Biblioteca della Ghisa di Follonica”, Stefania Ulivieri, che tratterà de “I fondi archivistici di Palazzo Nerucci a Castel del Piano”, e di nuovo Dario Taraborelli, con “Il Fondo del Comitato provinciale di Liberazione nazionale di Grosseto”.

“L’attività che gli archivisti stanno portando avanti sul patrimonio archivistico della nostra provincia – dichiara Emiliano Rabazzi, presidente della Commissione di Rete di Grobac – è molto importante perché mira a inventariare e descrivere i documenti conservati, nell’ottica della fruibilità e della promozione della conoscenza. È un percorso che serve per riportare alla luce un patrimonio per molti aspetti ancora sommerso: il nostro territorio, infatti, è ancora ricco di archivi da vagliare e catalogare. Il compito delle reti come la nostra è anche quello di mettere insieme competenze e conoscenze per arricchire il patrimonio culturale comune e conservare traccia della storia delle comunità”.