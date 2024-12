“Accendiamo il Natale”: mercatini e musica nel weekend

Civitella Marittima (Grosseto). Nel fine settimana del 14 e del 15 dicembre due eventi di Natale nel Comune di Civitella Paganico.

Il programma

Sabato 14 dicembre, nel borgo di Pari, dalle 18, un concerto di Andy John Jones, giovane ragazzo inglese, da molti anni residente in Italia. Nel corso della serata delizierà il pubblico con soul rock blues e non solo.

Domenica 15 dicembre, nel centro di Paganico, il secondo appuntamento di “Accendiamo il Natale”.

I mercatini di Natale saranno, come al solito, i protagonisti ed occuperanno il centro storico a partire dalla mattina: numerosi banchi con prodotti dell’artigianato e dell’enogastronomia aspettano i visitatori per accendere la magia del Natale e trovare idee originali per i regali.

Come di consueto, una magica e suggestiva casina di Babbo Natale aspetta la visita dei più piccoli, dove troveranno sorprese e divertimento. Nel pomeriggio passerà Babbo Natale, con cui scattare una foto e confidare i desideri per questo Natale. Una cassetta per le letterine è pronta ad accogliere le richieste dei più piccoli.

Non mancheranno, nell’arco della giornata, divertimento ed attrazioni per grandi e bambini.. Nel pomeriggio tanti spettacoli: i trampolieri di Mantica, l’Elfo natalizio, con brevi racconti di Natale e numeri di magia, e tanta buona musica dal vivo.

Sarà possibile scattare una foto ricordo della giornata a Paganico e ricevere un gadget a tema natalizio. La cornice ricordo è posizionata proprio al centro di piazza della Vittoria.