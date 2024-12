“Clarinettissimo”, ecco il nuovo Cd di Giovanni Lanzini: il ricavato delle vendite in beneficenza

Grosseto. È sempre bello farsi gli auguri di Natale in musica. E lo è ancora di più se al piacere dei suoni si associa quello della beneficenza.

È quanto accadrà sabato 14 dicembre alle 17, a Villa Elena Maria a Grosseto (in viale Cimabue accanto, a Villa Pizzetti), dove il noto musicista grossetano Giovanni Lanzini, con il suo immancabile magico clarinetto, presenterà al pubblico, con un concerto, il suo ultimo lavoro discografico “Clarinettissimo”.

Il Cd

Quasi un’ora di durata e ben 16 brani contenuti, il Cd racchiude gli oltre quaranta anni di carriera del musicista (non solo celebrato clarinettista di fama internazionale, ma anche apprezzatissimo insegnante e organizzatore musicale in città) attraverso stili diversi: dalla musica classica a quella popolare, dalla musica klezmer a quella da film, dallo swing al pop e fino alla musica elettronica che rappresenta anche una “summa” di impressioni ed esperienze acquisite nel suo lungo cammino musicale e nei suoi viaggi in giro per il mondo.

Sensazioni e sentimenti che si sono modificati nel tempo, ma sempre “a bordo” del suo inseparabile clarinetto, “amico discreto e fidato al quale ho affidato e continuo tuttora ad affidare le mie vibrazioni dell’anima e il mio sentire più profondo, impossibili da esprimere a parole, ma molto facili per noi, complici e inseparabili”, utilizzando le parole di Lanzini stesso. Un progetto inoltre, come accadrà nel concerto degli auguri di sabato prossimo, pronto a modificarsi di volta in volta, come in questo caso, nel quale lo spettacolo terminerà con alcuni bellissimi brani natalizi.

Ma a queste qualità Giovanni Lanzini ne affianca un’altra, autentica e non sbandierata, quale è quella della solidarietà. L’artista infatti non è nuovo a raccolte benefiche di fondi da destinare alla beneficenza e lo farà anche questa volta, devolvendo i proventi della vendita dei Cd di sabato 14 dicembre all’associazione La Farfalla cure palliative Odv, che a Villa Elena Maria ha la propria sede.

“Nella mia vita ho ricevuto molto e molto continuo a ricevere in dono dalla musica. E così, quando posso, cerco di restituire qualcosa donando anche agli altri, proprio attraverso la mia musica”, dichiara Lanzini. E, in un mondo sempre più individualista e sordo ai bisogni degli “altri”, le sue parole rivelano tutta quella bellezza d’animo che il musicista esprime con la propria arte.

Al termine del concerto poi verrà offerto un piccolo rinfresco ai partecipanti, per farsi gli auguri di Natale. Un appuntamento quindi decisamente da non perdere, non solo per la qualità della musica che si potrà ascoltare, ma anche per l’opportunità, attraverso l’acquisto del disco, di farsi e fare ai propri cari un regalo di Natale un po’ diverso dal solito, con la gioia di un piacevolissimo ascolto e al tempo stesso con quella di aver aiutato un’associazione benemerita come è La Farfalla.

L’ingresso è ovviamente gratuito, ma su prenotazione ai numeri 333.9905662 (anche whatsapp) oppure 0564.450294.