“Giovani in musica”: piano recital di Luca Romagnoli in concerto al Polo Bianciardi

Grosseto. È il secondo appuntamento stagionale del festival “Giovani in musica“, giunto alla quarta edizione e organizzato da Agimus Grosseto nell’ambito del progetto “Attraverso i suoni”, con la direzione artistica del maestro Gloria Mazzi, il patrocinio dell’assessorato al sociale del Comune di Grosseto e il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze e Castagneto Banca 1910.

Il concerto è in programma giovedì 12 dicembre alle 18 nell’aula magna del Polo Bianciardi (ingresso gratuito) con il piano recital di Luca Romagnoli. Il programma prevede l’esecuzione delle “Variazioni su un tema di Corelli op.42” di Rachmaninov, della “Kreisleriana op.16” di Schumann e dello “Scherzo n.1 op.20” di Chopin.

Il pianista

Luca Romagnoli ha studiato sotto la guida di Valentini e Bizzarri al Conservatorio “Rossini” di Pesaro, diplomandosi in pianoforte con il massimo dei voti. È stato premiato in diversi concorsi pianistici: in particolare ha vinto il primo premio (categoria G) al nono concorso pianistico internazionale “Città di Spoleto” e il secondo premio (nella categoria D) al concorso “Nuova Coppa pianisti” di Osimo. Ha collaborato con diversi musicisti, tra cui la mezzosoprano Aloisa Aisemberg, con la quale ha tenuto un recital a Pesaro per i 150 anni dalla morte di Rossini. Nel 2023 ha iniziato la collaborazione con il sassofonista Daniele Berdini per una serie di concerti in diverse città. Attualmente, frequenta il corso di perfezionamento pianistico del maestro Lucchesini alla Scuola di musica di Fiesole.

Nella foto: Luca Romagnoli