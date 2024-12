“Satelliti”: al via la mostra alla galleria Eventi

Grosseto. Venerdì 14 dicembre, alle 17.30, l’ associazione culturale Eventi organizza l’inaugurazione della mostra “Satelliti”, alla galleria Eventi in via Varese, a Grosseto.

“Il titolo di questa collettiva va a raccontare la voglia di rappresentare il mondo creativo dei singoli artisti che hanno deciso di aderire alla mostra. Solitamente si è portati a esporre opere di grande formato, che sicuramente spiccano di più in un allestimento, ma nella produzione artistica di ognuno si nascondono anche opere più piccole, ma dalla potenza espressiva pari a quelle di dimensioni maggiori – spiega Enrico Contu, presidente dell’associazione culturale Eventi Odv –. Ecco così rappresentati i singoli artisti come mondi a sé stanti, accompagnati dai loro satelliti che vanno a creare giochi di composizioni uniche e particolari. La mostra resterà aperta tutti i giorni con orario dalle 17.30 alle 19.30 fino al 24 dicembre e siete tutti invitati al finissage per un brindisi con gli artisti per augurarsi buone feste”.