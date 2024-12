Scriabin Concert Series: piano recital di Sarah Giannetti alle Clarisse

Grosseto. Sabato 7 dicembre il pianoforte è affidato a Sarah Giannetti, che si esibirà al Polo culturale Le Clarisse di Grosseto alle 17.30 in un recital che allieterà la platea con musiche di Mozart e Chopin.

L’appuntamento dell’associazione musicale Scriabin, presieduta dal maestro Antonio Di Cristofano, è organizzato con il Polo culturale Le Clarisse di Fondazione Grosseto Cultura.

L’ingresso è 10 euro (ridotto 8 euro per i soci di Fondazione Grosseto Cultura e dell’Orchestra sinfonica Città di Grosseto e ridotto speciale a 5 euro per gli alunni dell’Istituto musicale comunale Palmiero Giannetti) e comprende la visita al Museo Luzzetti. È possibile accedere al museo con il biglietto anche nei giorni seguenti al concerto. Per informazioni e prenotazioni è possibile chiamare il numero 351.4397974.

La pianista

Sarah Giannetti, pianista e concertista nata nel 1995, inizia a studiare pianoforte all’età di soli tre anni, debuttando in concerto già a quattro. Vincitrice di numerose competizioni nazionali ed internazionali, intraprende da anni una carriera concertistica da solista per i più importanti festival italiani e internazionali, collaborando con orchestre e direttori di fama mondiale, come Tigran Shiganyan e Jan Nathan Keoning. Nel 2018, dopo essersi aggiudicata la vittoria al concorso “Padova international Ccmpetition for soloists and orchestra” e del “Gnmp international competition”, debutta con il “Terzo concerto in re minore di Rachmaninov” a Tashkent, Padova e Venezia.

Nel 2019 vince il primo premio al concorso “London Grand Prize Virtuoso” debuttando come solista a Londra e in Spagna. Nel 2020 la vittoria di altre due competizioni internazionali le fanno guadagnare un’esibizione alla Carnegie Hall di New York. Nel 2021 sale sul podio del concorso “Imka International Competition” di Sarajevo e nello stesso anno entra nella scena discografica con un album dedicato a Sergej Rachmaninov per l’etichetta Amadeus Sound Project. Nel 2022, vince il primo premio al concorso “Iaopc Amadeus 2022” e debutta in Svezia al festival “Julita”.

Oggi è docente al conservatorio “N. Piccinni” di Bari e collabora con la VP Agency di Singapore.