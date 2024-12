“Giacomo Matteotti: 1924 – 2024”: conferenza alla Fondazione Polo universitario

Grosseto. Martedì 10 dicembre, alle 17.00, nell’aula delle Colonne alla Fondazione Polo universitario grossetano, il professor Angelo Fucci, docente di Storia e Filosofia, terrà la conferenza “Giacomo Matteotti: 1924 – 2024″, per ricordarne la figura e l’ impegno a cento anni dal suo assassinio.

“Giornalista, più volte deputato, segretario del Partito Socialista italiano, Giacomo Matteotti fu il primo vero oppositore di Mussolini e pagò con la vita la propria libertà di pensiero e la sua risoluta convinzione nell’esprimerlo – si legge in una nota della Società Dante Alighieri, che organizza l’incontro –. Parlare di lui significa rievocare una vicenda storica entrata nella memoria collettiva ma, come molte altre, forse più nota che conosciuta e insieme analizzare un momento difficilissimo e buio per l’Italia, segnato dal disorientamento politico, dall’ascesa al potere del Fascismo, dal diffondersi di una violenza repressiva contro qualsiasi tipo di dissenso. L’indagine dei molteplici aspetti che caratterizzarono tale periodo apre questioni che meritano considerazione, perché conducono ad una più articolata e corretta visione del secolo scorso e della nostra contemporaneità”.

L’iniziativa è organizzata dalla società Dante Alighieri, in collaborazione con la Fondazione Polo universitario.